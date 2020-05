Chán bắn chim, người đàn ông kê súng lên cửa sổ ngắm bắn người đi trên phố Hà Nội

Chán bắn chim, mỗi khi hứng thú, Vũ Tuấn Dũng (Hà Nội) kê súng hơi lên cửa sổ và ngắm bắn người đi trên phố khiến nhiều người bị thương.





Ngày 14-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để mở rộng điều tra, xử lý Vũ Tuấn Dũng (38 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) và Đặng Trần Đức (46 tuổi, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội) về hành vi tàng trữ vũ khí và cố ý gây thương tích.





Dũng và Đức tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp





Theo điều tra ban đầu, trước đó, ngày 5-5, nhiều người dân đang đi đường Nguyễn Thị Định (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) bất ngờ bị các mảnh kim loại bắn vào người bị thương, được đưa đi cấp cứu.



Nhận thông tin từ người dân, Công an phường Trung Hòa đã báo cáo Công an quận Cầu Giấy và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự để tổ chức điều tra, khám nghiệm hiện trường, rà soát nhân chứng,... Đến 12 giờ trưa 6-5, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan đã làm rõ, bắt giữ 2 người là Vũ Tuấn Dũng và Đặng Trần Đức có liên quan đến sự việc



Theo hồ sơ điều tra, Đức và Dũng quen nhau từ năm 2014 do cùng có chung sở thích đi bắn chim bằng súng tự chế, và thường xuyên rủ nhau ra ngoại thành để bắn chim. Đầu tháng 1-2020, thông qua mạng xã hội, Dũng mua một khẩu súng hơi nhãn hiệu Bengian của một người ở Bắc Ninh với giá 10 triệu đồng và 1 kg đạn chì của một người khác ở Hà Nam.



Đến khoảng đầu tháng 2-2020, Dũng mang khẩu súng hơi Bengian kê lên cửa sổ phòng ngủ của căn hộ P14.10 chung cư 17T10 Nguyễn Thị Định (nhà của Dũng) và bắn ra ngoài nhiều phát. Những ngày đầu, Dũng chỉ bắn vào bồn chứa nước của nhà dân, khoảng cách khoảng 100 m để thử súng và tập ngắm.



Sau khi quen súng và bắn chim mãi cũng chán, mỗi khi hứng thú, Dũng kê súng lên cửa sổ và ngắm, bắn người đi đường, mỗi lần bắn từ 2 - 3 viên đạn chì. Do bắn quá nhiều lần xuống dưới nên Dũng không biết có ai bị thương không, nhưng những người trúng đạn thường vào quần áo, Dũng thấy họ chỉ nhìn về hướng đạn và sau đó bỏ đi.



Cho đến khoảng 10 giờ sáng 6-5, sau khi bắn trúng một người đi đường, Dũng thấy sự có mặt của Công an nên đã nhờ Đức đến mang súng đi cất giấu, bản thân Dũng bỏ trốn ngay sau đó. Khi Đức đến nhà Dũng lấy súng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ, còn Dũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực ngõ 91 Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), cách nhà khoảng 2 km.



Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng, lực lượng chức năng thu giữ khẩu súng Dũng dùng để bắn người, 180 viên đạn chì và một bơm tay. Tại nơi ở của Đức, Công an thu giữ 6 nòng súng bắn đạn bằng kim loại; nhiều hệ thống cò súng, tiếp đạn cho súng bắn đạn ghém; 6 ốp nòng súng; 4 báng súng; hơn 300 viên đạn các loại và nhiều thiết bị dùng để sửa chữa súng.



Tại cơ quan Công an, Dũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi sử dụng súng bắn người đi đường của mình. Đức khai số súng đạn trên được thu gom, mua từ nhiều người thông qua mạng xã hội. Ngoài ra, Đức còn tự chế đạn để bán cho người khác sử dụng. Theo hồ sơ, Đức từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, 1 tiền sự về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ.



Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)