Trên 2.000 người tử vong vì tai nạn giao thông 4 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông 4 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.4.2020), toàn quốc xảy ra 4.509 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.138 người và 3.305 người bị thương.



Mật độ phương tiện giảm, tai nạn giao thông vẫn tăng mạnh

Vụ TNGT giữa xe tải và xe 4 chỗ tại đường Hòa Lạc – Hòa Bình. Ảnh ĐT



Theo thống kê, so với cùng kỳ năm năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 944 vụ (giảm 17,31%), số người chết giảm 432 người (giảm 16,81%), số người bị thương giảm 847 người (giảm 20,91).



Trong đó, đường bộ xảy ra 2.461 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.085 người, bị thương 1.253 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 387 vụ (-13,59%), giảm 439 người chết (-17,39%), giảm 340 người bị thương (-21,34%).



Đường sắt xảy ra 32 vụ, làm chết 28 người, bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 14 vụ (giảm 30,43%), giảm 2 người chết (-6,67%), giảm 15 người bị thương (giảm 68,18%)…



Riêng trong tháng 4.2020 (từ ngày 15.3.2020 đến 14.4.2020), cả nước xảy ra 1.040 vụ tai nạn giao thông, làm chết 499 người và làm bị thương 736 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 383 vụ (giảm 26,91%), giảm 166 người chết (giảm 24,96%), giảm 302 người bị thương (giảm 29,09%).

Theo Minh Hạnh (LĐO)