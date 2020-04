Mật độ phương tiện giảm, tai nạn giao thông vẫn tăng mạnh

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa cho biết, mặc dù mật độ phương tiện thấp nhưng nạn giao thông đã tăng mạnh trong những ngày qua.





Tai nạn kinh hoàng giữa nhiều xe ôtô và xe máy khiến 3 người thương vong

Luật sư say xỉn gây tai nạn bị phạt 46 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng

Tai nạn giao thông vẫn tăng dù mật độ phương tiện giảm





Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, các dịch vụ vận tải hành khách công cộng, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt đã dừng hoạt động, người dân được khuyến nghị giảm thiểu đi lại. Do đó, nhu cầu và mật độ giao thông trên toàn quốc giảm rõ rệt.



Tuy nhiên, do mật độ phương tiện thấp, các tuyến đường thông thoáng, đặc biệt tâm lý cho rằng lực lượng chức năng tập trung chống dịch bệnh, giảm tuần tra, xử phạt, nhiều tài xế đã vi phạm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường, lái xe vượt đèn đỏ… gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.



Theo báo cáo của Công an TP Hồ Chí Minh, trong tháng 3-2020, tai nạn giao thông đã tăng 33% về số vụ, 46% về số người chết so với cùng kỳ năm trước. Tình hình này cũng xảy ra ở nhiều địa phương khác.



Nghiêm trọng hơn, đêm 2-4, tại Đà Nẵng có một nhóm thanh niên, tụ tập đua xe, có biểu hiện cướp giật, khi bị truy đuổi đã cố tình chống đối, bỏ chạy gây tai nạn khiến 2 chiến sĩ công an hy sinh



Để bảo đảm trật tự ATGT, đồng chí Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các bộ, ngành và UBND các địa phương chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, các lực lượng chức năng cần tập trung xử lý các vi phạm về tốc độ, phần đường, làn đường, tín hiệu giao thông.



Đặc biệt, các lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các vụ tụ tập, chạy xe thành đoàn, cương quyết trấn áp các đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ.



Theo BÍCH QUYÊN (SGGPO)