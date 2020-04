Đi ôtô tới nổ súng vào nhà để đòi nợ cá độ bóng đá

Đang cùng vợ con ngồi trong nhà, anh T.M.Q. bất ngờ nhìn thấy có 2-3 người đi xe ôtô ập tới rút súng chĩa vào nhà nổ súng khiến kính nhà anh vỡ tan tành, rất may không có ai bị thương.





Chiều 20-4, Công an TP Hải Phòng cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, vụ việc liên quan đến vụ nổ súng vào tối 19-4, tại nhà số 2/32 Chợ Đôn, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.



Thông tin ban đầu từ Công an TP Hải Phòng cho biết khoảng 19 giờ 10 phút ngày 19-4, khi anh T.M.Q. (SN 2000) cùng vợ, con đang ngồi trong phòng khách tại địa chỉ trên, thì bất ngờ có 2-3 đối tượng đi xe ôtô ập đến trước cửa nhà.



Sau khi xuống xe, một người trong nhóm từ phía bên ngoài rút súng chĩa hướng cửa nhà anh Q. bóp cò. Cánh cửa kính phòng khách nhà anh Q. bị vỡ vụn sau tiếng nổ lớn, rất may là không có ai bị thương.





Lực lượng chức năng đang khám nghiệm, điều tra tại hiện trường





Nổ súng xong, các đối tượng lên xe ôtô bỏ chạy về hướng ngã tư đường Thiên Lôi - đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân.



Nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an quận Lê Chân cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc.



Kết quả ban đầu xác định nguyên nhân vụ nổ súng do các đối tượng uy hiếp, đòi tiền nợ cá độ bóng đá.

Theo Trọng Đức (NLĐO)