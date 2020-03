Nổ súng trong vụ hỗn chiến ở Hạ Long, 4 người thương vong

Tại quán trà chanh, khoảng 20 thanh niên cầm theo mã tấu, súng lao vào nhóm "đối thủ" hỗn chiến khiến 4 người thương vong.





Sáng nay 25-3, một lãnh đạo UBND xã Thống Nhất (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), xác nhận tối 23-3, tại khu vực thôn Chợ, xã Thống Nhất (TP Hạ Long), đã xảy ra một vụ ẩu đả khiến 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.





Khu vực xảy ra vụ hỗn chiến khiến 1 thanh niên tử vong - Ảnh: Fanpage Quảng Ninh 24/7





Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tại một tiệm trà chanh thuộc thôn Chợ, anh Trần V.M. (SN 1997, trú tại Hoành Bồ, TP Hạ Long) và nhóm bạn đang ngồi uống nước thì bất ngờ có một nhóm khoảng 20 thanh niên từ đâu xuất hiện dùng ghế, dao, mã tấu đã lao đánh nhóm của anh M.. Nhóm anh M. liền chống trả.



Trong khi hai bên hỗn chiến, một đối tượng trong nhóm thanh niên tấn công đã rút súng nhằm hướng anh M. nổ súng. Hậu quả, anh M. tử vong và 3 người khác bị thương.



Ngay khi nhận được thông tin vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an TP Hạ Long cùng các đơn vị nghiệm vụ Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ.



Được biết, đến trưa 25-3, lực lượng Công an đã triệu tập một số đối tượng có liên quan đến vụ hỗn chiến khiến 4 người thương vong.

Theo Trọng Đức (NLĐO)