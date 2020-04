Khởi tố vụ 2 nhóm thanh niên nổ súng như phim hành động tại Hà Đông

Giữa đêm, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ hai nhóm thanh niên hẹn nhau hỗn chiến ở quận Hà Đông (Hà Nội), thậm chí nổ súng khiến 1 người bị thương.

Ngày 16.4, tin từ Công an quận Hà Đông cho biết đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến như phim hành động, xảy ra ngày 30.3 tại phường Hà Cầu (Hà Đông).

Theo tài liệu điều tra, khoảng 21h45 tối 30.3.2020, nhóm do Nguyễn Đức Anh (SN1991, trú phường Quang Trung, quận Hà Đông) cầm đầu đi 2 xe ôtô gồm 1 chiếc Ford Ranger do Đức Anh điều khiển và 1 chiếc Mazda màu trắng do Nguyễn Hoài (SN1991, trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển đến khu vực trước toà nhà Hoàng Gia, phường Quang Trung (Hà Đông).

Tại đây, do có mâu thuẫn từ trước, nhóm Đức Anh hẹn nhóm của Đỗ Hồng Thái (SN1991, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông) đến để giải quyết mâu thuẫn. Lúc này, Thái điều khiển một ôtô nhãn hiệu Huyndai 9 chỗ, chở theo 10 người đến địa điểm gặp mặt.

Tại đây, hai bên điều khiển ôtô đâm vào nhau, đồng thời nhảy xuống lao vào ẩu đả. Trong lúc hai bên xô xát, nhiều tiếng súng nổ được xác định do nhóm của Thái sử dụng.

Hậu quả, Nguyễn Hoài bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng liên quan. Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn thu giữ 1 súng bút, 3 xe ôtô nhãn hiệu Hyundai Starex, Mercedes C200 và Ford Ranger, cùng một số hung khí như 1 búa và dao….