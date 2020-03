Nữ doanh nhân bịa chuyện lo xuất khẩu lao động được khiến 22 người sập bẫy

Nguyễn Thị Hợi (cựu Giám đốc công ty TNHH AC Foods Hà Linh) bịa ra chuyện đưa được người sang Nhật Bản làm việc trong khách sạn, lương hàng chục triệu để thu tiền phí của 22 người.





Bị can Nguyễn Thị Hợi.





VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hợi, cựu Giám đốc công ty TNHH AC Foods Hà Linh tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hồ sơ đã được chuyển sang TAND Hà Nội.



Theo cáo buộc, năm 2017, Hợi làm cộng tác viên tự do cho chi nhánh Công ty CP Hợp tác quốc tế Việt Nhật tại Hà Nội (Vjitco). Công ty này có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng đã ngừng hoạt động từ 4.2018.



Dù bản thân không được công ty ký hợp đồng lao động, không có chức năng nhận tiền của người lao động nhưng Hợi luôn nói dối mình là giám đốc đối ngoại hoặc giám đốc chi nhánh công ty Vjitco.



Hợi bịa ra chuyện có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản để làm việc tại khách sạn trong thời gian 3 năm, chí phí 6.000 - 6.500 USD/người, lương tháng khoảng 23 - 26 triệu đồng.



Do tin tưởng Hợi, nhiều người đã trực tiếp nhận tiền hoặc giới thiệu người quen đến đưa tiền cho Hợi để nhờ chị ta xin cho họ được đi xuất khẩu lao động.



Để tiếp tục tạo lòng tin với người lao động, tháng 5.2018 Hợi thành lập Công ty Hà Linh, do cô ta làm giám đốc.



Công ty của Hợi không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài nhưng bị can vẫn giới thiệu với mọi người công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.



Sau khi nhận tiền, Hợi không đưa ai đi xuất khẩu lao động mà chiếm đoạt tiền của họ.



Theo cáo buộc, từ tháng 7.2017 - 9.2018, Hợi đã chiếm đoạt của 22 người, ở nhiều tỉnh, thành với số tiền hơn 1,7 tỉ đồng.

