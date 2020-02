Người đàn bà mượn danh bạn trai lừa đảo 12 tỉ đồng

Nguyễn Thanh Nga (54 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) khoe bạn trai làm trong lực lượng vũ trang, nên có thể lo lót "chạy việc", "chạy trường", rồi chiếm đoạt tiền của 15 bị hại.





Ngày 14.2, Công an Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Nga về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo kết luận, khoảng năm 2016-2018, Nga lợi dụng việc bạn trai đang công tác trong lực lượng vũ trang, để nhận xin việc làm; giới thiệu mua vật tư thanh lý của đơn vị quân đội…



Khoảng cuối tháng 3.2017, trong khi ngồi ăn sáng ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Nga nghe được câu chuyện những người xung quanh về việc, trong sân bay ở Hòa Lạc, chuẩn bị bán thanh lý nhôm, sắt, ghi đường băng cũ. Trong số này, có anh Q. và chị T.



Nga đã tiếp cận và đặt vấn đề sẽ giúp anh Q., chị T. mua được số vật tư trên. Để nạn nhân tin tưởng, Nga giới thiệu với hai người này về bạn trai. Qua một số buổi gặp, nói chuyện, tin lời Nga, hai bị hại đã chuyển gần 5 tỉ đồng.



Số tiền này, Nga chi tiêu hết, trả lại cho các nạn nhân khoảng 480 triệu đồng.



Cũng với thủ đoạn khoe người yêu làm trong lực lượng vũ trang, Nga khiến ông T. (vốn là hàng xóm của bị can) tin tưởng, đứng ra nhận tiền của 7 cá nhân, tổng cộng gần 1,9 tỉ đồng, đưa cho bị can để nhờ xin việc, xin học. Song, Nga không lo được cho bất cứ ai đi làm, đi học như hứa.



Ngoài ra, Nga còn thực hiện 6 vụ lừa đảo khác chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng. Thủ đoạn của bị can là khoe bạn trai làm trong lực lượng vũ trang, hứa xin vào học trường quân đội; rủ đầu tư môi giới mua bán vật tư của sân bay và mua căn hộ chung cư với giá ưu đãi...



Cơ quan chức năng cáo buộc, Nga chiếm đoạt của 15 bị hại hơn 12 tỉ đồng.

Theo Việt Dũng (Báo Lao Động)