Ai đứng sau băng nhóm giả công an, viện kiểm sát lừa đảo hơn 500 tỷ đồng?

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, nhóm người Malaysia sẽ mua thông tin cá nhân của người Việt rồi chuyển các thông tin này cho nhóm người Đài Loan để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

10 nghi phạm liên quan đến vụ án bị bắt giữ

Liên quan đến vụ băng nhóm giả danh công an, viện kiểm sát… gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của các nạn nhân trên cả nước, theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng người Đài Loan là chủ mưu, cầm đầu và thuê các đối tượng người Malaysia và Việt Nam. Các đối tượng người Malaysia được nhóm đối tượng người Đài Loan chỉ đạo nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích mua thông tin cá nhân của người Việt.

Khi mua được thông tin, bọn chúng sẽ chuyển về cho nhóm người Đài Loan. Lúc này, nhóm người Đài Loan sử dụng công nghệ để giả danh số điện thoại cơ quan công an, viện kiểm sát gọi điện đe dọa các nạn nhân.

Long Boon Leng (quốc tịch Malaysia) - kẻ cầm đầu nhóm đối tượng người Malaysia và Việt Nam hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, nhóm người Malaysia còn có nhiệm vụ thuê người Việt Nam lập các tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, rồi chuyển cho nhóm người Đài Loan quản lý, sử dụng. Mục đích của việc lập các tài khoản ngân hàng là để cho các nạn nhân bị sập bẫy chuyển tiền vào. Quá trình điều tra còn xác định, băng nhóm này nắm giữ trên 100.000 thông tin tài khoản ngân hàng của người Việt.

Như Infonet đã đưa tin, Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Cục An ninh mạng (Bộ Công an) triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tạm giữ 10 nghi phạm liên quan, gồm 2 người Malaysia và 8 người Việt Nam.

Nhóm này đã giả danh là công an, kiểm sát viên… gọi điện thoại cho nhiều nạn nhân trên khắp cả nước, đe dọa họ có liên quan đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như: rửa tiền, buôn ma túy… Lo sợ, nhiều nạn nhân đã cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của bọn chúng. Căn cứ số lượng thẻ ngân hàng mà cơ quan công an thu được, ước tính số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt của bị hại trên khắp cả nước lên đến hơn 500 tỷ đồng.