Tai nạn kinh hoàng gần sân bay Tân Sơn Nhất, lái xe sang đang trốn

Tài xế GrabBike tử vong, còn nữ tiếp viên hàng không trong tình trạng nguy kịch sau khi bị ôtô Mercedes gây tai nạn rạng sáng mùng 6 Tết. Người gây tai nạn đang bỏ trốn.





Thông tin vụ ôtô Mercedes tông xe máy khiến tài xế GrabBike thiệt mạng và nữ tiếp viên hàng không bị thương nặng rạng sáng 30-1 (mùng 6 Tết), đang được dư luận đặc biệt quan tâm.



Theo tìm hiểu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 sáng 30-1 (mùng 6 Tết Canh Tý 2020) trên đường Hồng Hà, đoạn trước một nhà hàng lớn thuộc phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM.



Thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Bích H. (30 tuổi), ngồi trên xe máy do tài xế GrabBike Lê Mạnh T. (65 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) điều khiển, từ đường Hồng Hà hướng tới sân bay Tân Sơn Nhất.



Lúc đến trước một nhà hàng tại phường 9, quận Phú Nhuận, xe máy bất ngờ bị ôtô Mercedes GLC 300 BS 51G 902.57 tông trúng khiến 2 người văng xuống đường trong tình trạng chấn thương nặng. Chiếc ôtô sau đó đâm vào gốc cây, biến dạng hoàn phần đầu.





Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: Facebook)





Điều đáng nói, một số nhân chứng kể sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế chiếc ôtô không bị thương nhưng biểu hiện say xỉn, cùng 4 cô gái trên xe rời khỏi hiện trường, bỏ lại xe.



Riêng 2 nạn nhân trên xe máy được chuyển vào bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó ông T. đã tử vong, còn nữ tiếp viên hàng không được cấp cứu trong tình vỡ xương chậu, gãy chân...



Thông tin vụ tai nạn được dư luận đặc biệt quan tâm và sau đó chia sẻ rất nhanh trên mạng xã hội. Hầu hết bình luận trên các diễn đàn đều thể hiện sự thương tâm trước vụ tai nạn và phẫn nộ trước hành vi của tài xế chiếc ôtô.





Nữ tiếp viên hàng không được cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng (ảnh: Facebook)





Tài khoản Bình Đại Cát bình luận: "Trừng trị thẳng tay với những kẻ coi thường mạng sống của ng khác khi điều khiển ôtô tình trạng say rượu, biết sai mà vẫn cố tình". Trong khi tài khoản Kiên Trung Cô bình luận: "Mới nghe mấy bạn kể về bạn tiếp viên bị tai nạn này, bạn ấy vừa hết thời gian nghỉ sau sinh, lại là mẹ đơn thân nữa - có lẽ sắp đến là quãng thời gian khó khăn cho bạn này... Còn bác tài xế Grab, mong an nghỉ...".



Theo tìm hiểu, tài xế GrabBike có hoàn cảnh khó khăn, trong khi nữ tiếp viên hàng không hiện vừa hết thời gian nghỉ thai sản, một mình nuôi con nhỏ và là trụ cột của gia đình. Hiện nhiều người hiện đang kêu gọi hỗ trợ các nạn nhân.



Sáng 31-1, đại diện Grab cũng thông tin đã đến thăm hỏi gia đình đối tác tài xế T. và đang phối hợp hỗ trợ các thông tin liên quan với cơ quan chức năng làm rõ vụ tai nạn. Riêng phía chị Nguyễn Thị Bích H., phía gia đình nữ tiếp viên hàng không này hẹn 2-3 ngày tới hãy liên hệ lại. Hiện Công an quận Phú Nhuận vẫn đang truy tìm tài xế xe Mercedes liên quan đến vụ tai nạn này.

Theo Gia Minh (NLĐO)