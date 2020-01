Pleiku: Tai nạn giao thông liên hoàn, 3 người bị thương

(GLO)- K hoảng 21 giờ 27-1 , tại ngã 3 giao nhau giữa đường Phạm Văn Đồng và đường Vạn Kiếp, thuộc phường Thống Nhất, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn giữa 2 xe máy và 1 ô tô khiến 3 người bị thương.

Xe của anh Hoàng bị gãy đôi sau vụ tai nạn . Ảnh: Văn Ngọc

Thời điểm trên, anh Nguyễn Thái Hoàng (SN 1997, trú tại huyện Chư Pah) điều khiển xe BKS 81B2-554.85 lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ TP. Pleiku đi huyện Chư Pah. Khi đến ngã ba giao với đường Vạn Kiếp thì tông vào xe máy BKS 81B1-658.37 đi cùng chiều ở phía trước do anh Đào Thanh Bình (SN 1989) chở theo vợ là chị Phạm Thị Hương (SN 1989) và con gái là cháu Đào Ngọc Bảo An (SN 2015). Sau cú va chạm với xe máy của anh Bình, xe của anh Hoàng tiếp tục lao qua làn đường ngược chiều và tông vào ô tô BKS 81A-140.70 do chị Đào Ngọc Phương Mai (SN 1984, trú tại TP. Pleiku) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh Hoàng, chị Hương và cháu An bị thương; 2 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Hiện Công an TP. Pleiku đang điều tra làm rõ vụ tai nạn trên.