Khởi tố, bắt tạm giam nguyên tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang

Tối 24-12, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Chí Uy, 43 tuổi, nguyên tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang.

Theo đó, ngày 24-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Chí Uy để điều tra tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, TP Nha Trang.

Chiều cùng ngày, công an đã đưa ông Uy đến trụ sở Công ty CP Sông Đà Nha Trang - đại diện liên danh nhà đầu tư dự án nêu trên và tổ chức khám xét.

Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa ông Uy rời khỏi trụ sở.

Cảnh sát được điều đến hiện trường vụ khám xét - Ảnh: P.S.NGÂN

Xe lực lượng chức năng tham gia khám xét trụ sở Công ty CP Sông Đà Nha Trang chiều 24-12 - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, dự án khu dân cư Cồn Tân Lập có diện tích 7,9ha, tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỉ đồng, được UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Công ty CP Sông Đà Thăng Long đầu tư năm 2007.

Sau đó, Sông Đà Thăng Long liên danh với Công ty CP Sông Đà Nha Trang làm chủ đầu tư dự án trên.

Đến nay, dự án rất chậm tiến độ, không hoàn thành các cam kết với tỉnh, nhưng chủ đầu tư có dấu hiệu lừa đảo khi bán một lô đất cho nhiều người, chuyển nhượng các lô đất của dự án trái pháp luật.

Dự án khu dân cư Cồn Tân Lập hiện vẫn còn ngổn ngang - Ảnh: P.S.NGÂN