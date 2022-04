Thí sinh bắt đầu thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến

Đây là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả các thí sinh phải đăng ký dự thi trực tuyến thay vì kết hợp trực tiếp và trực tuyến như năm 2021. Thời gian đăng ký thử đến hết ngày 3/5.



(Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)



Bắt đầu từ hôm nay, 26/4 đến hết ngày 3/5, thí sinh lớp 12 trên cả nước có thể đăng nhập vào hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn để thử đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.



Việc đăng ký thử nhằm giúp thí sinh tập dượt các thao tác trên hệ thống trước khi đăng ký chính thức.



Đây là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả các thí sinh phải đăng ký dự thi trực tuyến thay vì kết hợp trực tiếp và trực tuyến như năm 2021.



Để thí sinh có thể đăng ký trực tuyến, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm lập và cấp cho học sinh lớp 12 năm học 2021-2022 tài khoản và mật khẩu để các học sinh truy cập hệ thống quản lý thi.



Sau thời gian đăng ký thử, thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ ngày 4/5 đến 17 giờ ngày 13/5. Tài khoản là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của học sinh. Trường hợp không có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân thì sử dụng mã số định danh được cơ quan Công an cấp để thay thế. Thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu.



Trong trường hợp quên tài khoản và mật khẩu, học sinh có thể liên hệ với nhà trường - nơi đăng ký dự thi để được cấp lại.



Học sinh dùng tài khoản cá nhân để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Học sinh cũng có thể phản hồi các sai sót trong phiếu đăng ký dự thi (nếu có) trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 12/5; phản hồi về giấy báo dự thi, kết quả thi, kết quả xét công nhận tốt nghiệp…



Thí sinh tự do sẽ thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do sở giáo dục và đào tạo quy định để được đơn vị đăng ký dự thi cấp tài khoản (là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của thí sinh) và mật khẩu để đăng nhập hệ thống quản lý thi.



Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 9/7. Kết quả thi sẽ được các hội đồng thi công bố đồng thời vào ngày 24/7.

Theo Phạm Mai (Vietnam+)