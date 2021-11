Sẽ có mưa lớn 600mm kéo dài nhiều ngày ở miền Trung và Tây Nguyên

Hồi 18 giờ 30 tối 26-11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ra công điện số 23 đề nghị triển khai đồng loạt giải pháp để ứng phó đợt mưa lũ mới tại miền Trung và Tây Nguyên kể từ ngày 27-11 đến 1-12.





Nước lũ ở tỉnh Bình Định hồi đầu tháng 11-2021.



Dự báo có mưa 600mm kéo dài nhiều ngày



Theo Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia, ngày 26-11, một rãnh áp thấp đã xuất hiện ở phía Nam, có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc; trong khi khối không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.



Dự báo từ ngày 27-11 đến 30-11, tổ hợp không khí lạnh và rãnh áp thấp sẽ gây mưa to đến rất to ở Nam Trung bộ và Tây Nguyên.



Trong đó, khu vực Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có nơi mưa trên 600mm; Ninh Thuận, Bình Thuận và Tây Nguyên có nơi mưa trên 250mm.



Trong quá trình di chuyển xuống phía Nam, không khí lạnh cũng sẽ gây mưa to đến rất to ở Trung Trung bộ (Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng có nơi mưa trên 250mm; Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến 300-500mm) từ ngày 27 đến 30-11.



Công điện đề nghị ứng phó



Sau khi nhận được báo cáo này, tối 26-11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có Công điện số 23 gửi ban chỉ huy các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên; Bộ TN-MT, Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ TT-TT, Bộ GTVT… đề nghị chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ.



Công văn do ông Nguyễn Văn Tiến, Phó chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia ký, đề nghị các địa phương và các bộ có liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn cho người, tài sản.



Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, chia cắt; kiểm tra công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm theo phương châm 4 tại chỗ.



Mưa lũ chia cắt, gây ngập lụt trên địa bàn tỉnh Bình Định cách đây 3 tuần



Rà soát, bổ sung các phương án ứng phó với tình huống lũ quét, sạt lở đất; tổ chức lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai kiểm tra, khơi thông dòng chảy ở các vị trí bị tắc nghẽn và kiểm tra khu dân cư ở ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn;



Tổ chức lực lượng để canh gác, cắm biển cảnh báo tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt khi có lũ và các khu vực bị sạt lở; huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục đảm bảo giao thông.



Sạt lở ở miền Trung do mưa lũ đầu tháng 11-2021



Chỉ đạo kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, nhất là các công trình xung yếu, đang thi công và các hồ chứa đã đầy nước; công tác vận hành các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và hạ du. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu và phải tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo.

Theo VĂN PHÚC (SGGPO)