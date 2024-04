Tin liên quan Cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan ở Gia Lai những ngày tới

*P.V: Ông có thể đánh giá về tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong những tháng đầu năm 2024?

- Ông Nguyễn Văn Huấn: Những tháng đầu năm 2024, thời tiết trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn ra đúng như các bản tin nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên về nắng nóng gay gắt, hạn hán sẽ xảy ra trên diện rộng. Hiện nay, nền nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Gia Lai cao hơn so với cùng kỳ trung bình nhiều năm từ 0,8-1,30C. Lượng mưa trên địa bàn tỉnh trong mùa khô thấp hơn trung bình nhiều năm và khả năng từ nay đến tháng 7-2024 lượng mưa tiếp tục thấp hơn so với trung bình nhiều năm trước từ 10-25%.

*P.V: Hiện tại, nắng nóng đang diễn ra gay gắt, ông nhận định như thế nào về vấn đề này.

- Ông Nguyễn Văn Huấn: Thời gian gần đây, nắng nóng gay gắt xuất hiện cục bộ tại một số địa phương trong tỉnh do nền nhiệt độ tăng cao. Một điểm cần nhấn mạnh là nền nhiệt độ những tháng tới nhiều khả năng vượt ngưỡng lịch sử năm 2020 (tại thị xã Ayun Pa 41,50C). Từ nay đến giữa tháng 5 sẽ xuất hiện thêm từ 3-5 đợt nắng nóng gay gắt cục bộ và thời gian sẽ kéo dài. Đặc biệt, bắt đầu từ ngày 14 đến 23-4 trên địa bàn Gia Lai sẽ xuất hiện 1-2 đợt nắng nóng gay gắt mới trên diện rộng. Trong tháng 5, dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa dông, lốc, sét, gió giật mạnh gây thiệt hại nông nghiệp và tính mạng người dân.

*P.V: Ông có thể cho biết mùa mưa năm nay ở Gia Lai sẽ diễn ra khi nào?

- Ông Nguyễn Văn Huấn: Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, mùa mưa năm 2024 ở Gia Lai sẽ đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm từ 15-20 ngày. Cụ thể, các khu vực phía Bắc, phíaTây mùa mưa sẽ bắt đầu từ tháng 5; khu vực phía Đông và Đông nam đến cuối tháng 5 mới bắt đầu có mưa. Tuy nhiên, lượng mưa sẽ giảm so với trung bình nhiều năm. Số ngày mưa cũng sẽ bị gián đoạn nên khả năng thiếu nước trong những tháng đầu mùa mưa là rất lớn. Đây là thông tin quan trọng để các ngành, địa phương đơn vị quản lý hồ thủy lợi, thủy điện xây dựng phương án tích trữ, điều tiết, cân đối nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đảm bảo cung ứng điện sinh hoạt và sản xuất.

*P.V: Để phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra, ông có khuyến cáo gì đến với người dân?

- Ông Nguyễn Văn Huấn: Theo dự báo, đầu tháng 6-2024, mưa sẽ tăng dần nhưng lượng mưa vẫn bị thâm hụt và gián đoạn từ 7-10 ngày nên rất nguy hiểm trong việc xuống giống vụ mùa. Để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, trong thời gian tới các cơ quan chức năng của tỉnh cần thường xuyên, liên tục cập nhật các bản tin dự báo thời tiết để chỉ đạo các địa phương sản xuất nông nghiệp, tránh bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Hướng dẫn người dân sử dụng nguồn nước tiết kiệm, chuyển đổi cây trồng phù hợp, nhất là dịch chuyển mùa vụ sản xuất sớm hơn. Đặc biệt, ở những vùng sản xuất cây ngắn ngày, chủ yếu dựa vào nước trời thì phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để gieo trồng nếu không sẽ bị hạn gây thiệt hại giống, công lao động. Đặc biệt, trong 10-15 ngày tới sẽ xuất hiện những trận mưa dông đầu mùa và thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như: mưa đá, dông, lốc xoáy nên người dân cần cẩn trọng để giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Xin cảm ơn ông!