Cảnh báo mưa lớn ở Trung bộ, Tây nguyên

Dự báo thời tiết từ đêm nay 26.11, các tỉnh Trung bộ, Tây nguyên sẽ có mưa lớn, nhiều nơi mưa rất to. Đợt mưa này sẽ kéo dài đến ngày 30.11.



Sáng nay 26.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát tin cảnh báo về đợt mưa lớn trên diện rộng sẽ xảy ra ở các tỉnh Trung bộ và Tây nguyên.



Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đợt mưa lớn xảy ra do ảnh hưởng của rìa phía bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4 - 7 độ vĩ bắc và có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao.



Ngoài ra, rãnh áp thấp này kết hợp với khối không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh cũng là yếu tố tác động cộng hưởng gây ra mưa lớn ở Trung bộ, Tây nguyên.



Dự báo thời tiết từ đêm nay đến ngày 30.11, các tỉnh nam Trung bộ và Tây nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có mưa phổ biến 300 - 500 mm, có nơi trên 600 mm.



Khu vực Tây nguyên và các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm.



Rãnh áp thấp kết hợp không khí lạnh sẽ gây ra đợt mưa lớn ở Trung bộ, Tây nguyên từ đêm nay 26.11 đến ngày 30.11



Dự báo từ đêm 27.11, các tỉnh trung Trung bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Cụ thể, ở Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng mưa phổ biến 150 - 250 mm, có nơi trên 250 mm. Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa phổ biến 300 - 500 mm, có nơi trên 600 mm.



Ông Trần Quang Năng cũng nhận định, trọng tâm mưa lớn của đợt mưa này sẽ tập trung ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Trong đó, thời gian mưa lớn ở Phú Yên, Khánh Hòa tập trung cao điểm trong ngày 27 - 28.11. Tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định mưa lớn tập trung cao điểm trong các ngày 28 - 30.11.



Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, người dân các tỉnh Trung bộ, Tây nguyên cần đề phòng khả năng xảy ra thiên tai cực đoan như lốc, sét, mưa đá; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, ven sông.

