Dự báo mùa hè năm nay nắng nóng kỷ lục Dự báo mùa khô và mùa hè năm nay sẽ có những đợt nắng nóng kỷ lục. Số đợt nắng nóng sẽ nhiều hơn và gay gắt hơn trung bình nhiều năm.

Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rải rác, Nam Bộ ngày nắng nóng Ngày cuối tuần, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù, còn khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng.

Thời tiết ngày 22/3: Bắc Bộ sáng và đêm trời lạnh, Nam Bộ nắng nóng Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; sáng và đêm trời lạnh, trưa chiều giảm mây hửng nắng, còn khu vực Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm có mưa rào vài nơi.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét Các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Bắc Bộ trời rét 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, khu vực vùng núi từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C.

Hiện tượng 'bão chồng bão, lũ chồng lũ' sẽ cực đoan và bất thường hơn Theo lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, để giảm nhẹ rủi ro, thiệt hại do thiên tai, thời gian tới ngành sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ, tiến tới dự báo dựa trên tác động.

Dự báo khu vực Bắc Bộ tăng nhiệt trước khi trời chuyển rét Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, khu vực vùng núi từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C.

Thời tiết ngày 15/3: Bắc Bộ có mưa phùn, trời nồm ẩm Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/3, Bắc Bộ tiếp diễn mưa phùn nồm ẩm, Tây Bắc Bộ trưa chiều giảm mây trời nắng. Miền Đông Nam Bộ nắng nóng.

Thời tiết ngày 14/3: Bắc Bộ có mưa, miền Đông Nam Bộ nắng nóng Theo dự báo, ngày và đêm 14/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, sáng và đêm trời lạnh. Trong khi đó, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ 35-37 độ C.

Nắng nóng khắc nghiệt ở Việt Nam và khắp nam bán cầu, vì sao? Không riêng Việt Nam mà khắp nơi ở nam bán cầu đều trải qua một tháng 2 với nắng nóng kỷ lục, bất thường. Trong khi đó, phía bắc bán cầu cũng đi qua mùa đông ấm hơn rất nhiều so với bình thường.

Diễn biến thời tiết trong Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 trên cả nước Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ ngày 8/3 (Ngày Quốc tế Phụ nữ), thời tiết ở khu vực miền Bắc phổ biến đêm và sáng trời lạnh, các khu vực khác trên cả nước ngày nắng.

Miền Bắc rét đến bao giờ? Hôm nay (2/3) là ngày cuối trong đợt rét đậm nhiều ngày qua ở các tỉnh miền Bắc. Dự báo từ mai (3/3) nền nhiệt tăng lên. Từ 4-5/3, miền Bắc tăng nhiệt mạnh, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Thời tiết ngày 1/3: Bắc Bộ, Trung Bộ rét đậm, vùng núi có nơi dưới 5 độ C Theo dự báo, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại và có khả năng kéo dài đến ngày 2/3.

TP HCM đón mưa giữa những ngày nắng nóng Đây được xem là một trong những trận mưa đầu tiên của TP HCM từ sau Tết Nguyên đán đến nay.

Thông tin mới về đợt không khí lạnh đang tràn xuống nước ta Sáng sớm nay (23/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày hôm nay tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển mưa lạnh, vùng núi chuyển mưa rét.

Nam bộ nắng nóng bất thường Trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Nam bộ trải qua đợt nắng nóng gay gắt làm ảnh hưởng đến hoạt động đón năm mới của nhiều người dân. Nhiều khả năng những kỷ lục mới về nhiệt độ sẽ tiếp tục xuất hiện trong các đợt cao điểm nắng nóng sắp tới.

Bắc Bộ có mưa và sương mù nhiều nơi, Tây Bắc Bộ sắp có nắng nóng Trong 3 ngày tới Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Tây Bắc Bộ từ ngày 20-22/2 có nơi nắng nóng.

