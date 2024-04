Lũ lụt làm 16.000 người Kazakhstan phải sơ tán (GLO)- Cơ quan khí tượng Kazakhstan ngày 2/4 cảnh báo mực nước có thể dâng cao hơn nữa khi tuyết tan trên khắp thảo nguyên rộng lớn.

Kbang thiệt hại do mưa đầu mùa kèm theo giông lốc (GLO)- Liên tiếp trong buổi chiều 31-3 và 1-4, trên địa bàn huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã xuất hiện những cơn mưa đầu mùa.

Philippines: nắng nóng kỷ lục, học sinh buộc phải nghỉ học (GLO)- Ngày 1/4, do thời tiết nắng nóng, các cơ sở giáo dục ở Philippines từ mẫu giáo đến trung học ở các tỉnh Iloilo, Negros Occidental, Capiz, Nam Cotabato thuộc vùng Tây Visayas và Mindanao của nước này đã phải đóng cửa để đảm bảo sức khỏe học sinh và giáo viên.

Nhiều khu vực có nắng nóng gay gắt, Trung và Nam Bộ đề phòng mưa đá Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Thời tiết ngày 29/3: Một số khu vực trên cả nước có mưa to Theo dự báo, ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Thiên tai dị thường ngày càng nhiều: Thông tin dự báo cần sát tới từng điểm Để giảm rủi ro thiên tai, thông tin dự báo cần được chi tiết hóa dưới dạng cảnh báo tại địa điểm, vị trí cụ thể đồng thời người dân cần theo dõi liên tục thông tin qua các hệ thống dự báo trực tuyến.

Không khí lạnh yếu tràn về, Bắc Bộ có mưa rào, Nam Bộ vẫn nắng nóng Từ chiều tối và đêm 28 đến ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Nắng nóng trên cả nước, nhiều khu vực ở Nam Bộ nắng nóng gay gắt trên 38 độ C Các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng 27-30 độ C; Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng kéo dài Tây Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; khu vực Tây Bắc có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rải rác, Nam Bộ ngày nắng nóng Ngày cuối tuần, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù, còn khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng.

Thời tiết ngày 22/3: Bắc Bộ sáng và đêm trời lạnh, Nam Bộ nắng nóng Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; sáng và đêm trời lạnh, trưa chiều giảm mây hửng nắng, còn khu vực Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm có mưa rào vài nơi.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét Các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Bắc Bộ trời rét 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, khu vực vùng núi từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C.

Hiện tượng 'bão chồng bão, lũ chồng lũ' sẽ cực đoan và bất thường hơn Theo lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, để giảm nhẹ rủi ro, thiệt hại do thiên tai, thời gian tới ngành sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ, tiến tới dự báo dựa trên tác động.

Dự báo khu vực Bắc Bộ tăng nhiệt trước khi trời chuyển rét Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, khu vực vùng núi từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C.

Thời tiết ngày 15/3: Bắc Bộ có mưa phùn, trời nồm ẩm Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/3, Bắc Bộ tiếp diễn mưa phùn nồm ẩm, Tây Bắc Bộ trưa chiều giảm mây trời nắng. Miền Đông Nam Bộ nắng nóng.

Thời tiết ngày 14/3: Bắc Bộ có mưa, miền Đông Nam Bộ nắng nóng Theo dự báo, ngày và đêm 14/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, sáng và đêm trời lạnh. Trong khi đó, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ 35-37 độ C.

