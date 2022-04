Còn khoảng 7,6 triệu mũi tiêm vắc xin phòng Covid-19 chưa nhập lên hệ thống

(GLO)- Sáng 26-4, liên Bộ Y tế-Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối đến hơn 11.000 điểm cầu trên toàn quốc quán triệt việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Nguyễn Thanh Long-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc-Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ, Phó Trưởng ban chỉ đạo Đề án 06 của Bộ Công an. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, kết quả triển khai liên thông dữ liệu dân cư quốc gia và dữ liệu tiêm chủng chưa đạt được như mong muốn. Hiện cả nước đã tiêm hơn 212 triệu mũi vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng nhưng vẫn còn 7,6 triệu mũi tiêm chưa cập nhật lên hệ thống phần mềm. Ngoài ra, vẫn còn 43 triệu mũi tiêm chưa đồng bộ được vấn đề tiêm chủng với dữ liệu dân cư quốc gia, thông tin nhập vào còn thiếu, chưa phù hợp, chưa đúng, chưa đảm bảo liên thông dữ liệu. Đây là những khó khăn, hạn chế, không chỉ của địa phương mà của cả trung ương.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Y tế, việc liên thông dữ liệu, xác thực thông tin không chỉ phục vụ việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 mà còn có ý nghĩa quan trọng khi đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số với ngành Y tế. Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu trước ngày 15-5, các địa phương phải cập nhật thông tin của 7,6 triệu mũi tiêm chưa cập nhật lên hệ thống phần mềm, hoàn thành việc xác thực thông tin trước ngày 1-6.

Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 25-4, cả nước đã tiêm hơn 212,6 triệu mũi tiêm. Tuy nhiên, trên hệ thống phần mềm tiêm chủng mới ghi nhận thông tin khoảng 205 triệu mũi tiêm. Tổng số đối tượng đã gửi sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an là 82.268.445 đối tượng, với 200.825.626 mũi tiêm, trong đó: số đối tượng có căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân: 73.406.707 đối tượng, với 180.817.754 mũi tiêm.