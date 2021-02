Em bé 26 ngày tuổi ở Hải Dương mắc COVID-19 có bố là công nhân POYUN

Một em bé 26 ngày tuổi được xác định dương tính với COVID-19 có bố là công nhân công ty Điện tử POYUN (Chí Linh, Hải Dương) – người cũng đã được xác định nhiễm virus Sars-CoV-2.



Tối ngày 3.2, đại diện Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn (Hải Dương) xác nhận, trên địa bàn phường An Phụ (thị xã Kinh Môn) có một cháu bé 26 ngày tuổi đã bị dương tính với COVID-19.

Công nhân Công ty POYUN trong khu cách ly tại Chí Linh, Hải Dương. Ảnh Bảo Hân



Cụ thể, cháu N.K.C. (sinh ngày 8.1.2021) – là con anh N.Đ.C (SN 1994) – là công nhân của Công ty điện tử POYUN (Chí Linh, Hải Dương). Anh N.Đ.C đã được xác định là nhiễm COVID-19 do tiến xúc gần với bệnh nhân 1552.



Sau khi cháu bé N.K.C có kết quả dương tính với COVID-19, lực lượng chức năng đã khẩn trương truy vết được 75 trường hợp F1 tiếp xúc gần với cháu bé và 125 trường hợp F2. Vì có bố nhiễm COVID-19, nên trước đó, cháu N.K.C. được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Kinh Môn (đóng trên địa bàn phường An Phụ).



Ngay trong ngày 3.2, tất cả trường hợp F1 của cháu bé N.K.C đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 14 F1 thuộc diện đặc biệt do tiếp xúc trực tiếp với bé C. Hiện bé C. đã được chuyển về Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương (TP Hải Dương) điều trị. Đi cùng chăm sóc có mẹ của cháu C. Được biết, mẹ và ông bà của cháu C. đều đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.



Tính đến thời điểm cuối ngày 3.2, Hải Dương có 277 ca dương tính với COVID-19, trong đó gần 17.000 mẫu xét nghiệm vẫn đang chờ kết quả. Các ca dương tính xuất hiện tại 5 địa phương cấp huyện, thị gồm TP.Chí Linh, TP.Hải Dương, Thị xã Kinh Môn, 2 huyện Cẩm Giàng và Nam Sách.



Hầu hết các ca nhiễm COVID-19 đều xuất phát từ điểm dịch Công ty Điện tử POYUN (TP.Chí Linh). Gần 5.000 người đang được cách ly tập trung và gần 40.000 người đang ở trong các khu phong tỏa.



https://laodong.vn/xa-hoi/em-be-26-ngay-tuoi-o-hai-duong-mac-covid-19-co-bo-la-cong-nhan-poyun-877310.ldo

Theo MAI CHI (LĐO)