Ai sẽ được lựa chọn tiêm thử nghiệm vắc-xin Covid-19?

Những người tình nguyện được lựa chọn để tiêm thử nghiệm vắc-xin Covid-19 phải là những người khỏe mạnh, không có bệnh nền và được khai thác kỹ về tiền sử sức khỏe, tình trạng dị ứng.





Học viện Quân y đang hoàn tất về nhân lực và trang thiết bị cũng như các tiêu chí tuyển tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vắc-xin Covid-19 do Việt Nam sản xuất. Theo đó, đơn vị triển khai tiêm thử nghiệm vắc-xin này đã xây dựng các tiêu chuẩn chặt chẽ để thông báo tuyển người tiêm tình nguyện theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn tối đa cho người tham gia.



Theo các chuyên gia, những người được lựa chọn tiêm thử nghiệm vắc-xin Covid-19 là những người khỏe mạnh, không có bệnh nền. Các cá nhân này được khai thác kỹ về tiền sử sức khỏe, tình trạng dị ứng (với thuốc, thực phẩm…) vì yếu tố cơ địa này liên quan nhiều đến phản ứng sau tiêm vắc-xin. Một chuyên gia y tế cho biết cũng giống như thuốc, vắc-xin có thể gây phản ứng không mong muốn.



Trong khi đó, ở trong nước, vắc-xin Covid-19 này chưa từng tiêm trên người nên chưa có dữ liệu. "Các đánh giá trên thế giới cho thấy bản chất của vắc-xin Covid-19 là ‘‘lành’’ và an toàn. Vắc-xin Covid-19 do Việt Nam sản xuất đã được đánh giá trên động vật về an toàn nhưng trước khi chuyển sang nghiên cứu lâm sàng, đơn vị sản xuất phải bảo đảm những điều kiện ngặt nghèo để đảm bảo cho việc thử nghiệm đầu tiên trên người’’- chuyên gia này nói.





Việt Nam bắt đầu thử nghiệm vắc-xin Covid-19 vào tuần tới - Ảnh minh hoạ



Theo Học viện Quân y, hiện đơn vị thử nghiệm lâm sàng đã sẵn sàng các thiết bị xét nghiệm, chuẩn bị giường lưu sau tiêm cho người tình nguyện, bác sĩ về cấp cứu để theo dõi sức khỏe trong các giờ đầu sau tiêm và có thể xử trí ngay nếu có các phản ứng không mong muốn cho người tiêm vắc-xin thử nghiệm.



Bộ Y tế cho biết vắc-xin Covid-19 được thử nghiệm lần này do Công ty TNHH Công nghệ sinh học dược NANOGEN (TP HCM) nghiên cứu phát triển, đề xuất ban đầu của nhà sản xuất là tiêm cho 60 người tình nguyện, tuy nhiên, trước mắt sẽ tiêm cho 20 người, độ tuổi 18 - 40.



Ngày 10-12, Công ty NANOGEN phối hợp với Học viện Quân y sẽ chính thức tuyển tình nguyện viên tham gia vào giai đoạn 1 thử nghiệm vắc-xin Covid-19 của Việt Nam.



Trước đó, vắc-xin Covid-19 đã được NANOGEN nghiên cứu tiềm lâm sàng (trên chuột, khỉ) cho kết quả an toàn và có đáp ứng miễn dịch. Theo Bộ Y tế, để đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm lâm sàng, sau tiêm mũi 1 khoảng 2 tháng, giai đoạn 2 của tiêm thử nghiệm sẽ được triển khai.





Nghiên cứu vắc-xin Covid-19 tại VABIOTECH - Ảnh: Ngọc Thanh





Đến thời điểm này, các nhà sản xuất vắc-xin Covid-19 trong nước đang nỗ lực đẩy mạnh tiến độ triển khai nghiên cứu tiến tới thử nghiệm tiền lâm sàng, trong đó 3 đơn vị sản là Viện Vắc-xin và Sinh phẩm y tế (IVAC), Công ty TNHH Một thành viên Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH), NANOGEN hiện đã và đang đánh giá tính an toàn, tính miễn dịch của vắc-xin trên động vật.



Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định Bộ Y tế tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất vắc-xin bao gồm việc cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính và sẽ giải quyết nhanh việc đăng ký, cấp phép sản phẩm.



Đối với đơn vị sản xuất còn lại là POLYVAC (Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế), Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu đơn vị tiếp tục thực hiện việc nghiên cứu, sản xuất vắc-xin Covid-19 đồng thời tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nga và chủ động liên hệ với Trung Quốc để có thể tiếp cận với vắc-xin của các quốc gia này.

Theo D.Thu (NLĐO)