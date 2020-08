Tổng Giám đốc WHO nói về thời điểm kết thúc đại dịch COVID-19

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng đại dịch COVID-19 sẽ kéo dài trong vòng chưa đến 2 năm.



Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AFP.



WHO hy vọng đại dịch COVID-19 sẽ ngắn hơn đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 và kéo dài trong thời gian ít hơn 2 năm nếu thế giới đoàn kết và thành công trong tìm ra vaccine COVID-19 - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO - cho biết hôm 21.8.



Theo Chanel News Asia, WHO luôn thận trọng trong việc đưa ra các ước tính về ứng phó đại dịch khi chưa có vaccine.



Ông Tedros chỉ ra rằng, dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 "phải mất hai năm mới chấm dứt".



"Và trong hoàn cảnh của chúng ta hiện nay có nhiều công nghệ hơn nhưng đồng thời cũng có nhiều liên kết hơn. Virus có khả năng lây lan tốt hơn, di chuyển nhanh hơn bởi chúng ta hiện có nhiều kết nối hơn" - Tổng Giám đốc WHO nói.



Điểm bất lợi trong việc ngăn chặn đại dịch là toàn cầu hóa, kết nối và gần gũi trong khi lợi thế là có công nghệ tốt hơn, Tổng Giám đốc Tedros chỉ ra.



"Vì vậy, chúng tôi hy vọng sẽ kết thúc đại dịch này trong chưa đầy 2 năm" - ông nói.



Người đứng đầu WHO kêu gọi đoàn kết dân tộc và đoàn kết toàn cầu. Theo ông, đó là chìa khóa thực sự để chấm dứt đại dịch, cùng với đó là việc sử dụng tối đa các công cụ sẵn có và hi vọng rằng sẽ có các công cụ bổ sung như vaccine COVID-19.



Đã có hơn 23 triệu người mắc COVID-19 trên phạm vi toàn cầu tính tới sáng 22.8, theo Worldometers, với số người chết là hơn 800.000.



