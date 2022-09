Cực kỳ hi hữu: Hai bé trai song sinh cùng mẹ nhưng... khác cha

Một phụ nữ Brazil 19 tuổi đã sinh đôi sau khi quan hệ tình dục với hai người đàn ông trong cùng một ngày. Khi sinh nhật đầu tiên của hai đứa trẻ gần đến, cô bắt đầu nghi ngờ cha của chúng là ai, vì vậy cô quyết định thực hiện xét nghiệm AND để xác định ai là cha của hai đứa con của mình.



Cặp song sinh chào đời, 1 bé vẫn còn nguyên trong bọc ối



Người phụ nữ giấu tên ban đầu chỉ nghi ngờ một trong hai người đàn ông là cha của cặp song sinh, vì vậy cô đã thu thập ADN của anh ta - nhưng nó chỉ có kết quả dương tính với một đứa trẻ.

Cặp song sinh có hai người cha khác nhau của bà mẹ Brazil 19 tuổi.



"Tôi nhớ rằng tôi đã quan hệ tình dục với một người đàn ông khác và đã gọi anh ta để làm xét nghiệm, kết quả là dương tính. Tôi rất ngạc nhiên trước kết quả này. Tôi không biết điều này có thể xảy ra. Chúng rất giống nhau ", bà mẹ trẻ giấu tên cho biết.



Như vậy, người phụ nữ 19 tuổi này đã sinh đôi hai đứa con khác cha sau khi quan hệ tình dục với hai người đàn ông trong cùng một ngày ở Mineiros, Brazil. Tuy nghe có vẻ kỳ lạ nhưng các chuyên gia y tế khẳng định điều này hoàn toàn có thể xảy ra.



Tiến sĩ Tulio Jorge Franco, bác sĩ chăm sóc của người mẹ trẻ này, nói với hãng tin địa phương Globo : “Có thể xảy ra khi hai trứng của cùng một mẹ được thụ tinh bởi những người đàn ông khác nhau. Những đứa trẻ có chung vật chất di truyền của mẹ, nhưng chúng lớn lên ở các nhau thai khác nhau."



Theo tạp chí Biomedica, hiện tượng siêu sinh sản ở các con dị dưỡng “là một hiện tượng cực kỳ hiếm xảy ra khi một buồng trứng thứ hai được phóng ra trong cùng một chu kỳ kinh nguyệt được thụ tinh bổ sung bởi các tế bào tinh trùng của một người đàn ông khác trong một lần quan hệ tình dục riêng biệt” .



Theo Tiến sĩ Tulio Jorge Franco, sau khi thực hiện các xét nghiệm quan hệ cha con, cả hai người đàn ông mà cô gái nói trên đã có quan hệ tình dục đều có chung một đứa con. Tiến sĩ Franco thừa nhận rằng, ông chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp trường hợp như thế này trong đời vì nó là trường hợp có xác suất một trong một triệu" - và khẳng định chỉ có khoảng 20 trường hợp khác trên thế giới như vậy.



Trong khi đó, cặp song sinh này, hiện được 16 tháng tuổi, chỉ được chăm sóc bởi một người cha, mẹ của chúng nói với tờ báo địa phương Globo. Không rõ liệu người kia có đóng vai trò gì trong cuộc sống của họ hay không.



Tuy nhiên, cặp song sinh này không phải là những cặp song sinh khác cha đầu tiên trên thế giới. Vào năm 2015, một thẩm phán đã ra phán quyết rằng, một người đàn ông ở New Jersey, Mỹ chỉ phải trả tiền cấp dưỡng nuôi con cho một trong hai đứa trẻ song sinh - vì anh ta chỉ là cha của một trong hai đứa trẻ.



Chuyên gia ADN Karl-Hans Wurzinger đã trích dẫn một nghiên cứu học thuật mà ông công bố năm 1997 cho thấy rằng, những người cha khác nhau xảy ra ở khoảng một trong số 13.000 trường hợp quan hệ cha con được báo cáo liên quan đến cặp song sinh.



“Vì một quả trứng có thể sống được từ 12 đến 48 giờ và một tinh trùng có thể tồn tại từ 7 đến 10 ngày, nên có khoảng một tuần cho sự trùng lặp tiềm năng và sự thụ tinh của hai trứng bởi hai tinh trùng từ hai hành vi giao hợp riêng biệt với nam giới, ”Tiến sĩ Keith Eddleman, giám đốc khoa sản tại Bệnh viện Mount Sinai của New York, nói với CNN tại thời điểm thử nghiệm.



“Nó phổ biến hơn chúng ta nghĩ,” Eddleman cho biết thêm. “Trong nhiều tình huống, bạn sẽ không bao giờ biết được vì không có lý do gì để làm xét nghiệm quan hệ cha con trên các cặp song sinh”.

Theo HÀ THU (TPO)

https://tienphong.vn/cuc-ky-hi-huu-hai-be-trai-song-sinh-cung-me-nhung-khac-cha-post1469895.tpo