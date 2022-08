Sống bầy đàn, rủ nhau đi cướp

Ngày 5-8, thông tin từ Công an quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Hải Phòng.





Thời gian gần đây, trên địa bàn các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền thuộc TP Hải Phòng liên tiếp xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản. Theo phản ánh của người dân, nhóm đối tượng đeo khẩu trang, sử dụng xe máy, dùng hung khí thực hiện hành vi cướp, cướp giật tài sản một cách chuyên nghiệp, manh động, liều lĩnh ngay trên tuyến đường trung tâm thành phố với mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, gây bức xúc trong dư luận.



Các đối tượng trong vụ việc.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hồng Bàng phối hợp cùng tổ công tác HP22 Công an TP Hải Phòng xác định nhóm đối tượng trên gồm: Nguyễn Mai Hoa (SN 1983, HKTT: 31/11 Đội Văn, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng); Cao Minh Huấn (SN 1980, ĐKTT: Trữ Khê 2, phường Quán Trữ, quận Kiến An) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1999, ĐKTT: Số 6/68 Lê Lai, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền), cùng TP Hải Phòng.



Tang vật gây án được lực lượng Công an thu giữ.



Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, khai nhận sống tập trung nhà Nguyễn Mai Hoa và tổ chức thực hiện nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn TP. Hải Phòng. Tất cả các đối tượng đều có tiền án, tiền sự.



Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đã tạm giữ hình sự các đối tượng nêu trên, thu giữ tang vật gồm 1 xe máy Honda Air Blade màu trắng BKS 15B1-27356 và dao kiếm, quần áo, giày, mũ bảo hiểm đối tượng sử dụng đi cướp giật, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.





https://cand.com.vn/ban-tin-113/song-bay-dan-ru-nhau-di-cuop-i662912/

Theo Văn Minh (cand)