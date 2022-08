Quảng Nam: Đâm chết người hàng xóm vì bị nhắc 'uống ít rượu lại'

Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố, bắt giam nam thanh niên 18 tuổi đâm chết hàng xóm chỉ vì người này can ngăn “uống ít rượu lại”.





Sáng 8.8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Quốc (18 tuổi, ở xã Tiên Lộc, H.Tiên Phước, Quảng Nam) đề điều tra về hành vi giết người.





Bị can Nguyễn Văn Quốc. Ảnh: C.X



Theo điều tra ban đầu, sáng 27.7, Quốc phụ giúp anh Phạm Văn Sáu (41 tuổi, là hàng xóm, nhà đối diện nhau) xây nhà vệ sinh của gia đình.



Đến trưa, trong xóm có tiệc tân gia nên Quốc và anh Sáu đến chung vui. Trong tiệc, thấy Quốc uống nhiều rượu nên anh Sáu có góp ý Quốc “uống rượu ít lại để chiều còn làm việc”.



Cho rằng anh Sáu ngăn cản, không cho mình uống rượu nên cả hai xảy ra mâu thuẫn rồi cự cãi.



Ngay sau đó, anh Sáu bỏ về nhà, Quốc chạy sang dùng dao bầu đâm vào hông khiến nạn nhân gục xuống, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Quốc đến Công an xã Tiên Thọ đầu thú và bị tạm giữ.

Theo Mạnh Cường (TNO)