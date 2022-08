Lâm Đồng: Xô xát vì "nhìn đểu", thanh niên 16 tuổi đâm chết người

Ngày 4.8, Công an TP. Đà Lạt xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên (tuổi từ 15 đến 18) đi chơi khuya về đã xảy ra cự cãi vì nẹt pô xe và nhìn đểu nhau. Vụ xô xát khiến một thanh niên bị đâm tử vong.

Nghi can trực tiếp tham gia đâm bị hại được xác định là N.N.H (15 tuổi, trú tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) và H.T.T (16 tuổi, trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng). Trưa 4.8, Công an TP.Đà Lạt đã đưa 2 nghi can về trụ sở làm việc.

Đối tượng H.T.T (16 tuổi) bị bắt giữ. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Qua đấu tranh, lực lượng công an xác định, khoảng 00h10 ngày 3.8, B.H.C (17 tuổi), M.L.X.D (16 tuổi), N.V.H.V (17 tuổi), và C.Q.T (18 tuổi), cùng trú tại TP.Đà Lạt rủ nhau đi ăn đêm ở ấp Ánh Sáng, Phường 1. Sau khi ăn xong, B.H.C điều khiển xe máy chở M.L.X.D về đến đường Nguyễn Văn Cừ thì gặp N.N.H điều khiển xe máy chở H.T.T Hai bên nẹt pô, nhìn đểu nhau rồi xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi xảy ra cự cãi, C. điều khiển xe máy chở D. về nhà theo đường Phan Bội Châu. H. và T. điều khiển xe máy rượt đuổi theo đến trước cửa khách sạn Colin (trên đường Phan Bội Châu, phường 1). Thấy C. và D. xuống xe bỏ chạy, H.T.T cầm dao đuổi theo đâm vào vùng lưng của C. và đấm nhiều cái vào người D. rồi lên xe cùng H. bỏ về Đức Trọng.

N.H.C được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện do vết đâm trúng ngay cột sống.

Nhận được tin báo từ người dân địa phương, Công an TP.Đà Lạt đã ngay lập tức triển khai các tổ trinh sát xuống hiện trường xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc ngay trong đêm. Đến 6h sáng cùng ngày, sau khi xác định được 2 nghi can đang ở huyện Đức Trọng, Công an TP.Đà Lạt đã phối hợp Công an huyện Đức Trọng tiến hành vây bắt.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an cũng thu thập được chiếc xe máy BKS 49E1 – 872.73 và 1 con dao dài khoảng 25 cm, bản rộng 3 cm, đầu nhọn, lưỡi sắc là tang vật quan trọng của vụ án. Ngoài ra, qua test nhanh ma túy 4 đối tượng, H.T.T cho kết quả dương tính với chất cần sa.

Hiện vụ việc đã được Công an TP.Đà Lạt tiến hành bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý.