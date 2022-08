Giả giọng nữ đặt hàng online, hiếp dâm, cướp tài sản các cô gái giao hàng

Đạt tạo tài khoản cá nhân trên mạng và giả giọng nữ gọi đặt mua các loại mỹ phẩm rồi hẹn các cô gái giao hàng vào ban đêm. Sau khi các cô gái tới, Đạt dùng dao khống chế hiếp dâm rồi cướp tài sản.



Phan Tấn Đạt tại cơ quan công an



Ngày 24-8, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Củ Chi bắt giữ Phan Tấn Đạt (sinh năm 1998, ngụ tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.



Công an lấy lời khai Đạt.



Thời gian gần đây, ở địa bàn huyện Củ Chi xảy ra liên tiếp các vụ hiếp dâm, cướp tài sản hết sức táo tợn. Vụ mới nhất xảy ra vào tối 22-8, nạn nhân là cô gái sinh năm 2004, tài sản bị cướp là ĐTDĐ cùng 1 số vật dụng khác.



Các vụ việc gây tâm lý hoang mang, bức xúc cho quần chúng nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trước tính chất vụ việc, Phòng PC02 cùng Công an huyện Củ Chi đã vào cuộc điều tra truy xét. Qua đó, công an xác định đối tượng gây án là Phan Tấn Đạt nên truy bắt.



Chiều 23-8, bằng nghiệp vụ trinh sát đã bắt giữ được Đạt. Qua khám xét, công an thu giữ 2 chiếc ĐTDĐ là tài sản của các nạn nhân, xe máy, con dao dùng để gây án…



Tang vật thu giữ



Tại cơ quan công an, Đạt khai tạo tài khoản cá nhân trên Facebook với tên "Quỳnh Trang" và Zalo với tên "Trang Nguyễn". Sau đó, Đạt giả giọng nữ giới để đặt mua các loại mỹ phẩm của những người bán hàng online trên mạng.



Đạt hẹn các nạn nhân đến giao hàng vào buổi tối, tại những đoạn đường vắng rồi dùng dao khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Ngoài ra, Đạt khai dùng thủ đoạn trên hiếp dâm và cướp tài sản của một cô gái vào tối ngày 1-8 ở huyện Củ Chi.



Công an tình nghi Đạt gây ra hàng loạt vụ hiếp dâm, cướp tài sản khác nên đang điều tra mở rộng.



Công an đề nghị ai là nạn nhân của Đạt tới Công an địa phương trình báo phối hợp cùng điều tra.

Theo CHÍ THẠCH (SGGPO)