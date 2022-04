Mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô xe máy, 2 người thương vong

Chủ nhà nhắc nhở đừng nẹt pô xe máy gây ồn ào thì nam thanh niên gọi thêm người tới đánh và bị đâm tử vong.





Ngày 16-4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Hoàng (25 tuổi, trú tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.



Đối tượng Nguyễn Đình Hoàng tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 13-4, sau khi ăn nhậu xong, Nguyễn Can Trung (24 tuổi, trú tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắk) chạy xe máy chở Phạm Trung Hiếu (28 tuổi) đến nhà của Hoàng để đón một người bạn.



Khi đến trước nhà Hoàng, Trung dừng xe máy rồi đi đến gõ cửa nhưng không ai ra mở. Sau đó, Trung rồ ga và nẹt pô xe máy của mình.



Nghe tiếng nẹt pô ồn ào, nhiều người trong nhà Hoàng chạy ra xem. Lúc này, Hoàng đi đến nói Trung đừng nẹt pô thì giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và thách thức nhau.



Sau đó, Trung gọi điện thoại cho Đỗ Chí Thiện (28 tuổi, trú cùng xã) đến giúp mình đánh nhau với Hoàng. Khoảng 5 phút sau, Thiện đến thì cả 2 lao vào dùng tay đánh Hoàng nhưng được mọi người can ngăn.



Bị đánh, Hoàng chạy vào nhà thì Trung và Thiện đuổi theo đến sân. Lúc này, Hoàng lấy 1 con dao quay lại đâm nhiều nhát vào người Trung và Thiện khiến cả 2 bị thương. Do bị thương nặng, Trung đã tử vong trên đường đến bệnh viện.



Riêng Hoàng, đến sáng 14-4 đã đến Công an huyện Krông Pắk đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo C. Nguyên (NLĐO)