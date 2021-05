Phú Thiện: Bị nhắc nhở vì nẹt pô, lạng lách, 2 quái xế đập phá xe máy của người khác

(GLO)- Sáng 19-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 2 đối tượng Siu Tung (SN 1993) và Ksor Phước (SN 2004, cùng trú tại xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo hồ sơ, khoảng 21 giờ 40 phút ngày 31-1-2021, anh T.V.B. (SN 1997, trú tại thị trấn Phú Thiện) đang ngồi chơi cùng một số người bạn tại quán tạp hóa thuộc tổ 12, thị trấn Phú Thiện thì Tung điều khiển xe máy chở theo Phước đi qua lại trên đường trước chỗ nhóm của anh B. ngồi chơi. 2 đối tượng liên tục lạng lách, nẹt pô gây mất an ninh trật tự trong khu dân cư nên anh B. cùng bạn bè đã đi đến nhắc nhở.

2 đối tượng Tung (trái) và Phước tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy nhiên, 2 đối tượng không nghe mà còn cầm cây gỗ và dao đuổi đánh khiến nhóm anh B. bỏ chạy, để lại 2 xe máy. Thấy vậy, Tung và Phước đi đến đập phá làm hư hỏng nặng 2 chiếc xe máy rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Thiện đã vào cuộc xác minh làm rõ. Tuy nhiên, sự việc xảy ra trong đêm tối, giữa bị hại và đối tượng gây án không có quan hệ và mâu thuẫn từ trước nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng rà soát các đối tượng nghi vấn, trong đó chú trọng số đối tượng thường sử dụng xe phân khối lớn có biểu hiện càn quấy trên địa bàn huyện. Qua đó nổi lên 2 đối tượng Tung và Phước.

Đến cuối tháng 4-2021, Tung và Phước bị Công an huyện Chư Sê bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản nên Công an huyện Phú Thiện đã phối hợp xác minh. Bước đầu, 2 đối tượng quanh co không thừa nhận hành vi đập phá 2 chiếc xe máy trên. Tuy nhiên, trước những chứng cứ thuyết phục, các đối tượng đã thành khẩn thừa nhận hành vi của mình.

VĂN NGỌC