Bắt 3 thanh niên lừa hơn 100 người, chiếm đoạt 500 triệu đồng

Qua mạng xã hội, 3 nam thanh niên đã lừa hơn 100 người trên khắp cả nước, chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng. Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam cả 3 để điều tra, xử lý theo quy định.





Chiều 23.1, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn (PA05) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phi Thịnh (22 tuổi, trú H.Lộc Ninh, Bình Phước) và Nguyễn Xuân Thìn, Nguyễn Đình Thìn (cùng 22 tuổi, cùng trú xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) để làm rõ tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.



Bị can Nguyễn Phi Thịnh (trái) và Nguyễn Xuân Thìn. Ảnh: Hoàng Thơ



Trước đó, PA05 Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện nhóm người ngoại tỉnh đến địa bàn tạm trú và có biểu hiện hoạt động qua mạng để chiếm đoạt số tiền lớn, đã thành lập chuyên án triệt phá.



Quá trình điều tra, PA05 Công an tỉnh Lạng Sơn xác định 3 bị can kể trên đã mua các tài khoản mạng xã hội Facebook của người nước ngoài để lập các Fanpage có tên dạng “Hỗ trợ vay vốn nhanh”… sau đó đăng tải, chạy quảng cáo bài viết với nội dung “hỗ trợ vay vốn từ 10 - 200 triệu đồng, thủ tục nhanh gọn".



Bị can Nguyễn Đình Thìn cùng tang vật. Ảnh: Hoàng Thơ



Khi có người hỏi vay tiền, các bị can yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cùng mã OTP gửi về điện thoại. Sau đó, các bị can thông qua ví điện tử MoMo để rút tiền từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân, chuyển đi các ví điện tử MoMo đăng ký với thông tin giả đã lập trước đó để che giấu nguồn tiền rồi mới chuyển đến tài khoản ngân hàng của cá nhân để chiếm đoạt.



Tang vật vụ án. Ảnh: Hoàng Thơ



Khám xét nơi ở 3 bị can, công an thu giữ 8 điện thoại di động, 7 thẻ ngân hàng và nhiều tang vật liên quan.



Bước đầu, các bị can khai nhận từ cuối năm 2021 đến khi bị phát hiện đã lừa hơn 100 người ở khắp cả nước, chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng.

Theo TRẦN CƯỜNG (TNO)