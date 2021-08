Tiết lộ nguyên nhân nam sinh lớp 12 đột nhập vào nhà đâm 2 mẹ con bạn gái

Bước đầu, công an xác định Lang Kim Thế Vinh (17 tuổi) đã trèo tường rào vào nhà, rồi đi đến phòng ngủ của nữ sinh A. Sau đó, Vinh sử dụng dây rút, băng dính trói tay và dùng dao đâm vào người nạn nhân...

Ngày 9/8, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nam sinh Lang Kim Thế Vinh (17 tuổi, trú thị trấn Kim Sơn, Quế Phong) cầm dao đâm khiến 2 mẹ con bạn gái học cùng lớp trọng thương xảy ra vào rạng sáng 8/8.

Đối tượng Vinh tại cơ quan điều tra.

Tối 9/8, Công an huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định nguyên nhân xảy ra vụ án là do mâu thuẫn tình cảm giữa Vinh và nữ sinh V.N.A. (17 tuổi, trú thị trấn Kim Sơn).

Theo đó, khoảng 1h15 ngày 8/8, Vinh trèo tường rào vào nhà chị A.T.Đ. (SN 1985, trú thị trấn Kim Sơn, mẹ A.). Sau đó, Vinh đi thẳng vào phòng ngủ của V.N.A. ở tầng 2. Tại đây, Vinh dùng dây rút, băng keo trói hai tay của A. rồi cầm dao đâm nhiều nhát vào lưng, người của nạn nhân.

Bị đâm, A. kêu cứu thì chị Đ. từ phòng khác mở cửa chạy sang. Vừa mở cửa, chị Đ. bị Vinh cầm dao đâm nhiều nhát vào người trọng thương. Sau khi gây án, Vinh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người thân nạn nhân sau đó phát hiện sự việc đã lập tức trình báo cơ quan công an, đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo vụ án, Công an huyện Quế Phong lập tức vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ.

Hiện trường vụ việc.

Đến chiều cùng ngày (8/8), khi Vinh vừa từ trên núi xuống quốc lộ 48, đoạn qua địa bàn xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu) để bắt xe khách lẩn trốn thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Được biết, Vinh và con gái chị Đ. là V.N.A. cùng học chung một lớp tại (lớp 12) tại Trường THPT nội trú số 2 Nghệ An.

Tại cơ quan điều tra, Vinh thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai do mâu thuẫn tình cảm. Sau khi gây án, Vinh đã bơi qua sông Nậm Việc, giáp ranh giữa bản Đan (xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) với xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu) để lẩn trốn. Tuy nhiên, sau nhiều giờ bỏ trốn, Vinh đã bị bắt giữ.

Được biết, các nạn nhân bị đâm rất nhiều nhát dao trên cơ thể, trong đó cháu A. bị đâm 11 nhát ở lưng. Sau khi được phẫu thuật và cấp cứu, hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và dần phục hồi sức khỏe.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Nguyễn Duy (Dân Trí/Dân Việt)