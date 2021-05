Hack Facebook của các cô gái trẻ, lấy ảnh nóng rồi tống tiền nạn nhân

Hai đối tượng (ở Thanh Hóa) vừa bị cơ quan điều tra bắt giữ vì chuyên hack Facebook của các cô gái trẻ, lấy ảnh nóng rồi tống tiền các nạn nhân.

Ngày 7.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Lang Chánh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Việt Anh (25 tuổi, trú tại thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân); cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Kim Hoàng Anh (21 tuổi, trú tại thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Đối tượng Lê Việt Anh bị bắt giữ tại cơ quan điều tra vì hành vi tống tiền các cô gái trẻ. Ảnh: CATH

Trước đó, vào giữa tháng 4.2021, Công an huyện Lang Chánh nhận được tin báo của chị H.P.O (ở thị trấn Lang Chánh) trình báo về việc, chị bị một số đối tượng hack Facebook cá nhân, sử dụng hình ảnh "nhạy cảm" của chị lưu giữ trên Facebook, rồi đe dọa chị phải chuyển tiền vào tài khoản bọn chúng. Nếu không, các hình ảnh "nhạy cảm" sẽ bị phát tán trên mạng xã hội.

Do lo sợ, chị O đã 2 lần chuyển tiền cho các đối tượng với tổng số tiền 1,3 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng vẫn tiếp tục nhắn tin "tống tiền" chị. Cực chẳng đã, chị O đã làm đơn trình báo đến Công an huyện Lang Chánh nhờ giúp đỡ.

Nhận được trình báo, Công an huyện Lang Chánh đã vào cuộc xác minh, điều tra. Qua đó xác định, 2 đối tượng Lê Việt Anh và Lê Kim Hoàng Anh chính là thủ phạm đã gây ra vụ cưỡng đoạt tài sản trên.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Lê Việt Anh là đối tượng nghiện game, từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vừa ra tù, đối tượng này lại thường xuyên lang thang trên mạng, tìm cách hack nick của các cô gái trẻ, sau đó dùng những hình ảnh "nhạy cảm" trong Facebook rồi tống tiền, cưỡng đoạt tài sản các nạn nhân.

ĐINH LÊ (LĐO)