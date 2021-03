Nam thanh niên trộm 18 điện thoại, trị giá hơn nửa tỉ đồng

Một cửa hàng FPT tại Khánh Hòa bị kẻ trộm đột nhập, trong khi cơ quan công an đang kiểm tra hiện trường thì phát hiện đối tượng vác một bao tải điện thoại tìm cách bỏ chạy.



Nam thanh niên đột nhập cửa hàng điện thoại bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh:Phương Linh



Trưa 5.3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Bảo (sinh năm 2003, trú huyện Diên Khánh) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó khoảng 2 giờ ngày 5.3, thông qua camera an ninh kết nối điện thoại, ông Trần Văn Phong - quản lý cửa hàng FPT Shop (đường Lạc Long Quân, thị trấn Diên Khánh) phát hiện tín hiệu có người đột nhập cửa hàng.



Ông Phong ngay sau đó điện báo Công an thị trấn Diên Khánh. Ngay khi tiếp nhận tin, tổ công tác Công an huyện Diên Khánh phối hợp lực lượng bảo vệ dân phố cơ động đến cửa hàng FPT Shop.



Khi mở cửa hàng thì phát hiện một lỗ lớn trên la phông, nhiều điện thoại di động đời mới bị mất. Lực lượng chức năng tiến hành lục soát thì phát hiện một đối tượng khoác trên người một bao tải đang tìm cách bỏ trốn.



Cơ quan chức năng đã tổ chức vây bắt người và tang vật bên trong bao tải gồm 18 điện thoại di động iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy S21 Ultra. Tổng giá trị điện thoại được niêm yết là 528 triệu đồng. Kiểm tra trên người nghi phạm, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm đèn pin và cả dao.



Qua xác minh, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Quốc Bảo, do túng thiếu nên đối tượng này liền nghĩ cách đi trộm. Sau khi quan sát, rạng sáng ngày 5.3 Bảo chạy xe máy đến hông cửa hàng FPT Shop và trèo lên mái dùng dao, kéo cắt mái tôn nhưng không được.



Một lúc sau, Bảo phát hiện lỗ nhỏ trên mái, liền tìm cách nới rộng đủ người lọt qua và lấy dây thừng buộc vào người đu xuống bên trong cửa hàng FPT Shop để trộm điện thoại. Nhưng sau khi chọn lấy được 18 chiếc điện thoại "xịn", chưa kịp tháo chạy thì bị phát hiện.

https://laodong.vn/phap-luat/nam-thanh-nien-trom-18-dien-thoai-tri-gia-hon-nua-ti-dong-886036.ldo

Theo Phương Linh (LĐO)