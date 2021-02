Bắt được nam thanh niên đâm chết người vì cự cãi sau va chạm giao thông

Nam thanh niên nghi đâm chết người vì va chạm giao thông trên đường Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã bị bắt giữ sau 22 ngày lẩn trốn.





Tối 27-2, Đại tá Đào Xuân Lân, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết nghi phạm đã bị bắt giữ và được áp tải về cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ vụ việc.



Thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định tên Trần Quốc Dũng (24 tuổi, thường gọi là Bin, ngụ Phước Hòa, TP Nha Trang). Thời điểm gây án, Dũng đi nhậu về và va chạm giao thông với một nam thanh niên.



Dũng rút dao đâm chết người này và bỏ trốn. Nghi phạm cũng được cơ quan công an xác định là mới thi hành án tù xong.



Trước đó, ngày 23-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa phát đi văn bản truy tìm, đồng thời đề nghị báo đài thông tin rộng rãi đến các cơ quan, người dân nếu biết manh mối về hung thủ là nam thanh niên đâm chết người sau va chạm giao thông trong đêm khuya trên đường Ngô Đến thì báo cơ quan chức năng.



Nghi phạm Trần Quốc Dũng vừa chấp hành án tù xong thì lại gây án



Vụ án xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 5-2-2021. Anh Nguyễn Văn Lực chạy xe máy khi đến trước căn nhà trên đường Ngô Đến thì xảy ra va chạm và mâu thuẫn với 1 nam và 1 nữ.



Trong lúc mâu thuẫn, có thể người nam bị anh Lực dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu, sau đó nam thanh niên này dùng hung khí đâm anh Lực tử vong rồi bỏ trốn.



Công an tỉnh Khánh Hòa phát đi văn bản truy tìm hung thủ



Sau 22 ngày lẩn trốn, các lực lượng trinh sát của Phòng cảnh sát hình sự bằng các nghiệp vụ đã xác định nghi phạm trốn tại huyện Vạn Ninh và tiến hành di lý đối tượng về Nha Trang vào tối 27-2. Người nữ đi cùng nghi phạm cũng bị tạm giữ.

Theo K.Nam (NLĐO)