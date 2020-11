Đâm chết đối thủ vì bị nói nhìn đểu

Cay cú vì bị nói “nhìn đểu”, Đức chạy vào bếp của quán lấy dao đuổi theo đâm vào bụng 1 trong 3 thanh niên, khiến người này tử vong.



Đối tượng Đức (trái), tại cơ quan Công an (ảnh Thanh Cang).



Ngày 1/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bao Thiện Đức (SN 1998, ngụ xã Tắc Vân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), về hành vi “Giết người”.



Trước đó, lúc 1h sáng ngày 25/10, sau khi đi đám về, Đức cùng bạn gái đến ăn cháo tại khu vực ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu).



Tại đây, có 3 thanh niên bàn bên cạnh cho rằng Đức “nhìn đểu” nên xảy ra cự cãi. Sau đó 3 nam thanh niên ra lấy xe rời đi.



Cay cú vì bị nói “nhìn đểu”, Đức chạy vào bếp của quán lấy dao đuổi theo đâm vào bụng 1 trong 3 thanh niên khiến người này tử vong tại chỗ.



Đến hơn 6h sáng cùng ngày, Đức đến cơ quan Công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Đức Văn (cand)