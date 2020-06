Thanh niên sát hại, cướp tài sản của nữ chủ quán cà phê ở Long An

Ngày 15/6, Hoài bị Công an Long An phối hợp cùng Cục cảnh sát Hình sự bắt giữ để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Vũ Thanh Hoài lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 15/6, Cục Cảnh sát hình sự Phía Nam – Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Long An bắt giữ Nguyễn Vũ Thanh Hoài (23 tuổi, quê TP.HCM) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Hoài được xác định đã ra tay sát hại chị N. nữ chủ quán cà phê ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để cướp tài sản.

Như đã đưa tin, khoảng 9h ngày 10/6, nhiều người đến quán cà phê do chị N. làm chủ nhưng không thấy mở cửa. Mọi người gọi nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời.

Hiện trường vụ án mạng.

Nghi ngờ có chuyện không lành, những người này bẻ khóa vào bên trong thì tá hỏa thấy chị N. gục chết trong nhà vệ sinh, trong quán nhiều đồ đạc bị xáo trộn nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Đức Hòa có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một số người dân cho biết, họ thấy chị N. thường đeo hai nhẫn, dây chuyền vàng, nhưng hiện đã bị mất.

Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Hoài. Cán bộ điều tra cho hay, có khả năng Hoài đã đến đây nhiều lần, lợi dụng đêm khuya vắng người y đã thực hiện hành vi man rợ để giết chết chị N. cướp nữ trang trên người nạn nhân.

Theo VNE, tại cơ quan điều tra, bước đầu Hoài thừa nhận hành vi phạm tội. Gã cho biết, sau khi sát hại nạn nhân đã trốn lên TP Đà Lạt, hai ngày sau trở về gần nhà mình ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Cảnh sát đang điều tra thêm thông tin nghi phạm từng lừa tình nhiều cô gái qua mạng.