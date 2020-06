3 thanh niên nghiện game mang dao chặn đường cướp tài sản

Do cần tiền ăn tiêu, chơi game nên Nguyễn Bá Hoàng, Nguyễn Tài Anh và Nguyễn Hữu Tuấn đã bàn bạc với nhau mang dao quắm cướp tài sản.

Ngày 16/6, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội vừa phối hợp Công an quận Thanh Xuân bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Bá Hoàng (SN 2004; trú tại Xuân Phương, Nam Từ Liêm), Nguyễn Tài Anh (SN 2004; trú tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm), Nguyễn Hữu Tuấn (SN 2004; trú tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm) để điều tra hành vi cướp tài sản.

3 đối tượng tại cơ quan điều tra.

Khoảng 0h40’ ngày 31/5, các đối tượng đi đến phố Ngụy Như Kon Tum phát hiện một đôi nam nữ điều khiển xe máy Honda Wave đi cùng chiều phía trước đã phóng lên chặn đầu xe. Hoàng cầm dao quắm, còn Tuấn cầm đèn pin đe dọa và cướp đi chiếc túi xách của người phụ nữ ngồi sau rồi phóng xe bỏ chạy.

Sau đó, các đối tượng lục soát chiếc túi lấy được 1 điện thoại Iphone X màu trắng (mang đi bán với giá 3 triệu đồng) và hơn 600 nghìn đồng.

Đến ngày 7/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội và Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Bá Hoàng, Nguyễn Tài Anh và Nguyễn Hữu Tuấn. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.