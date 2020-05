Quảng Trị: Nữ 8X bị tố dùng ô tô, bia để lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Ngày 10/5, nguồn tin của PV Dân Việt từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà N.T.Q (SN 1981, trú phường 4, TP.Đông Hà) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Q, người bị nhiều người tố cáo chiếm đoạt tài sản.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông K.V.Tr (SN 1980, trú TP.Đông Hà) cho biết, hồi cuối tháng 4 đã gửi đơn tố giác bà N T.Q (tên thường gọi Quỳnh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 25/6/2019, bà Q đưa ra thông tin chuyên làm nghề mua giới, bán xe ô tô đấu giá tại Công an Kinh tế TP.Vinh (Nghệ An). Bà Q giới thiệu anh T mua xe bán tải Hilux, 2 cầu số tự động với giá khuyến mãi của Công ty Bảo Lâm (là Công ty của ông N, chồng bà Q) và Công an Kinh tế TP.Vinh với giá 498 triệu đồng.

Bà Q yêu cầu anh Tr đặt cọc 265 triệu đồng, số tiền còn lại cho ông Tr trả nợ trong 3 năm. Từ ngày 4/7/2019 đến 6/8/2019, ông Tr đã chuyển tiền mặt và qua tài khoản ngân hàng cho bà Q 8 lần với tổng số tiền 265 triệu đồng. Bà Q hẹn đến ngày 19/9/2019 sẽ giao xe ô tô trên cùng giấy tờ cho ông Tr nhưng đến nay bà Q chưa thực hiện.

Ông H.V.Đ (trú xã Gio Châu, Gio Linh, Quảng Trị) cho biết, đã quen biết Q hơn 20 năm. Năm 2018, Q nói có biết một nhà xưởng ở TP.Đồng Hới (Quảng Bình) đang thanh lý với giá 3 tỷ đồng. Q rủ ông Đ hùn vốn mua rồi bán lại kiếm lời.

Tin lời Q, ông Đ và gia đình em dâu đã vay ngân hàng đưa cho Q hơn 1 tỷ đồng để hùn vốn làm ăn. Đợi thời gian lâu không thấy việc mua bán diễn ra, ông Đ tìm hiểu thì biết đã bị Q lừa tiền.

"Q hứa hẹn sẽ trả tiền cho tôi nhưng suốt 2 năm nay chỉ trả được vài chục triệu đồng, không đủ nộp tiền lãi vay ngân hàng", ông Đ nói.

Hai nạn nhân trình bày việc bị bà Q lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Anh L.T.D (SN 1986, trú xã Trung Sơn, Gio Linh) cho hay, năm 2006 anh quen bà Q. Khi bà Q đau ốm, nhập viện không có tiền, anh D đã cầm cố xe máy để có 1,5 triệu đồng cho bà Q mượn đóng viện phí.

Năm 2018, bà Q liên lạc với anh D nói nay bà đã giàu có, muốn trả ơn bằng cách giúp đỡ anh D hướng làm ăn. Bà Q nói đang buôn bán bia giá rẻ và đề nghị anh D đưa cho bà 300 triệu đồng để nhập bia về bán lại kiếm lời, mỗi xe bia lãi 3,5 triệu đồng. Sau khi đưa 300 triệu đồng cho Q, anh D nhận được 3 xe bia, bán có lời 10,5 triệu đồng, tiền vốn 300 triệu đồng anh D tiếp tục đưa cho bà Q.

Lấy được lòng tin của anh D, bà Q lại nói trong nhà hiện có 4 chiếc ô tô bán tải giá rẻ và bảo anh D đưa thêm 250 triệu đồng để mua xe. Sau khi đưa thêm tiền, chờ lâu không có xe, anh D hỏi thì bà Q nói xe đã cho một người ở bên nước Lào thuê, sau đó bà Q "mất tích", anh D biết mình bị lừa.

"Hiện tại, bà Q còn nợ tôi 440 triệu đồng, khiến tôi lâm cảnh nợ ngân hàng, trả lãi hàng tháng, cuộc sống vô cùng khó khăn", anh D nói.

Chị N.T.L (SN 1977, trú xã Gio Châu, Gio Linh) cho biết, năm 2018 qua các mối quan hệ xã hội, chị L quen biết bà Q. Sau đó, bà Q nói có bia giá rẻ, 100 triệu đồng/chuyến xe 500 thùng bia. Q đề nghị chị L đưa tiền sẽ được cung cấp bia về bán kiếm lời. Sau 4 chuyến thuận lợi, chị L tin tưởng đưa cho Q 203 triệu đồng để tiếp tục lấy bia nhưng Q không giao hàng.

"Không chỉ lừa đảo, Q còn thách thức, nói với nhiều người rằng không sợ bị kiện bởi Q còn con nhỏ, không thể đi tù được", chị L kể.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, còn rất nhiều người đã tố bị Q lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn như bà B.C (trú Gio Linh) hơn 1,6 tỷ đồng; bà T.T (Gio Linh) 1,8 tỷ đồng; bà H (trú tỉnh Quảng Bình) 1,5 tỷ đồng… Có nạn nhân vì bị lừa lâm cảnh nợ nần, là một phần lý do khiến gia đình tan vỡ.

Các nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng lừa đảo.