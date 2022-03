Gia Lai: Xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy

(GLO)- Ngày 1-3, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 351/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 10-12-2021 của HĐND tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực thi hành.

Quang cảnh buổi diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh. Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng, giúp các nhà quản lý, cơ sở sản xuất có cách nhìn bao quát hơn về nguy cơ sự cố. Ảnh: Phạm Văn Binh

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCCC và cứu nạn, cứu hộ, nhất là phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận giữa cơ quan chức năng, cơ sở, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức rà soát, khảo sát, lập danh sách cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 07, đánh giá các nội dung không đảm bảo yêu cầu về PCCC; xem xét, đề xuất thực hiện các giải pháp khắc phục theo quy định.

Bên cạnh đó, phân loại đối tượng điều chỉnh theo ngành, lĩnh vực thuộc các sở, ban, ngành quản lý; xác định nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo từng cấp (cấp tỉnh, cấp huyện) và ngoài ngân sách nhà nước. Tổng hợp, phê duyệt danh mục các cơ sở phải di dời, các cơ sở cần thực hiện các biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn về PCCC. Đề xuất, giới thiệu địa điểm phù hợp theo quy hoạch ngành, lĩnh vực để di dời các cơ sở không có khả năng để khắc phục, đảm bảo an toàn về PCCC. Khảo sát, lập dự toán kinh phí thực hiện các nội dung khắc phục các yêu cầu không đảm bảo an toàn về PCCC. Bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước, phê duyệt kinh phí thực hiện đối với các dự án đầu tư công, phê duyệt chính sách hỗ trợ, đền bù, bố trí quỹ đất đối với các cơ sở thuộc diện di dời.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 07 tổ chức thực hiện các biện pháp, giải pháp xử lý đối với cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực. Đối với các cơ sở không thực hiện theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh và kế hoạch này, các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện xử lý theo các quy định của pháp luật.