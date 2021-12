Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ

(GLO)- Ngày 1-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tổ chức Hội nghị trực tuyến, triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH).



Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy



Đại tướng Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng-Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Hữu



Hội nghị đã đánh giá toàn diện tình hình kết quả thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về công tác PCCC-CNCH. Cụ thể, trong giai đoạn 2015-2019, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp về PCCC-CNCH, đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần kiềm chế sự gia tăng số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đã phối hợp với các lực lượng tổ chức cứu chữa, dập tắt, xử lý hàng chục ngàn vụ cháy, sự cố và hướng dẫn thoát nạn an toàn cho hàng ngàn người trong đám cháy. Việc khống chế kịp thời cháy lớn đã góp phần bảo vệ khối lượng tài sản ước tính hơn 700 ngàn tỷ đồng trong những năm qua. Bên cạnh đó, từ 2015 đến nay đã xử lý trên 15.000 vụ CNCH; trực tiếp cứu được 4.000 người; phối hợp xử lý an toàn, kịp thời nhiều sự cố rò rỉ xăng dầu, hóa chất. Ngăn chặn được các thảm họa về cháy, nổ xảy ra…



Tại Gia Lai, tình hình cháy, nổ năm 2021 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020 (giảm 21 vụ cháy, nổ và chi xảy ra 1 vụ nghiêm trọng (chiếm 3,2%) nhưng thiệt hại về tài sản chiếm tỷ lệ lớn, chiếm 54,73%). Nguyên nhân do sự cố hệ thống thiết bị điện chiếm 58,1%; bất cẩn trọng sử dụng nguồn nhiệt, chất cháy chiếm 12,9%; địa bàn nông thôn chiếm 58,1%...



Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà các bộ, ban, ngành, địa phương đã đạt được trong công tác PCCC-CNCH. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Từ thực tế cho thấy việc Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và Quốc hội ban hành Nghị quyết số 99/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC là những chủ trương hoàn toàn chính xác, kịp thời trước yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác PCCC trong tình hình mới.



Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị: Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng mở các chuyên trang, chuyên mục. Tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC-CNCH và kỹ năng, biện pháp thoát nạn cho người dân; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm việc kết nối đồng bộ với các ngành, lĩnh vực, địa phương tăng cường mở rộng, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCCC-CNCH. Tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tinh thông về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, CNCH "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…



Nhân dịp này, có 24 tập thể và 21 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen.



NGUYỄN HỮU