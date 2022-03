Công an Gia Lai phát động trồng cây tại Di tích lịch sử Ban an ninh tỉnh

(GLO)- Sáng 9-3, tại xã Krong (huyện Kbang), Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động trồng cây tại Di tích lịch sử Ban An ninh tỉnh.

Tham gia lễ phát động có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

Phát động trồng cây, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh-nhấn mạnh: Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ về phong trào trồng cây, khơi dậy ý thức hành động bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống, chung tay giữ gìn vẻ đẹp trong lành, cảnh quan thiên nhiên quê hương, đất nước. Đồng thời, góp phần giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về truyền thống cách mạng, nâng cao nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Quang cảnh lễ phát động trồng cây. Ảnh: Lê Ánh

Sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng 12 cây xanh quanh Bia di tích Ban an ninh tỉnh. Di tích Ban an ninh tỉnh Gia Lai được khánh thành vào ngày 19-8-2018. Đây là công trình nằm trong tổng thể khu Di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong.

Trước đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm thuộc khu Di tích lịch sử cách mạng của tỉnh.

Được biết, các đơn vị có doanh trại độc lập, Công an các huyện, thị xã, thành phố và Công an các xã, phường, thị trấn cũng sẽ đồng loạt tổ chức trồng cây xanh quanh đơn vị trong thời gian tới.