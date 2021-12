Tổng kết hoạt động Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" tại xã Ia Hiao

(GLO)- Sáng 2-12, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” năm 2021 tại xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện). Đây là mô hình cấp tỉnh được triển khai làm điểm trên địa bàn huyện Phú Thiện.

Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại xã Ia Hiao được thành lập ngày 28-5 với 50 thành viên. Sau nửa năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nông dân bằng nhiều hình thức như hội nghị, tập huấn tuyên truyền trực tiếp, thông qua sinh hoạt Chi hội giúp người dân nắm rõ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Câu lạc bộ đã mở 1 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho nhóm cộng tác viên và cán bộ Hội Nông dân, cán bộ thôn, làng; duy trì sinh hoạt CLB hàng tháng cho nhóm cộng tác viên; tổ chức 1 lớp học tập pháp luật cho hội viên nông dân ở thôn, làng; tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm lấy ý kiến của các đại biểu về xây dựng mô hình điểm.

Lễ ra quân triển khai mô hình điểm cấp tỉnh Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" tại xã Ia Hiao. Ảnh: Vũ Chi

Thông qua sinh hoạt hàng tháng của CLB đã giúp các thành viên trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt kịp thời những vướng mắc của hội viên, nông dân để phản ánh với cấp trên; các vụ khiếu kiện nhỏ lẻ được hòa giải ngay tại cơ sở. Nhờ vậy, đơn thư khiếu nại tố cáo của nông dân giảm rõ rệt, không có đơn thư khiếu nại kéo dài vượt cấp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương được giữ vững, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Năm 2021, UBND xã đã tiếp nhận 11 đơn thư khiếu nại tố cáo (giảm 1 vụ so với năm 2020), Hội Nông dân xã phối hợp hòa giải thành công 11/11 đơn thư.

Thời gian tới, CLB sẽ được bàn giao lại cho Hội Nông dân xã để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động, tham gia làm tốt vai trò giám sát phản biện xã hội; đặc biệt thực hiện làm thẻ thành viên CLB, xây dựng nguồn quỹ để nâng cao hiệu quả hoạt động.