Gia Lai: Kiểm tra chất lượng nước sạch nông thôn

(GLO)- Để đánh giá chất lượng nguồn nước đạt tiêu chí “Vệ sinh toàn xã” và “Vệ sinh toàn xã bền vững năm 2021”, mới đây, đoàn kiểm tra của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đã tiến hành lấy mẫu kiểm tra chất lượng nguồn nước tại các trường học, trạm y tế trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm chất lượng nước tại Trạm Y tế xã Ayun Hạ (huyện Phú Thiện). Ảnh: Thùy Trân

Theo đó, từ ngày 13 đến 17-12, đoàn đã tiến hành lấy mẫu nước sinh hoạt tại các trường học và trạm y tế của 18 xã: Kon Gang, Kdang (huyện Đak Đoa), Ia Nhin (huyện Chư Păh), Đak Hlơ (huyện Kbang), Đak Ta Ley (huyện Mang Yang), Ia Dom, Ia Krêl, Ia Din (huyện Đức Cơ), Ia Drăng, Bình Giáo (huyện Chư Prông), Ayun Hạ (huyện Phú Thiện), Ia Blang (huyện Chư Sê), Ia Blứ (huyện Chư Pưh), Ia Dêr, Ia Yok, Ia Sao, Ia Khai (huyện Ia Grai), Tú An (thị xã An Khê) để xét nghiệm phân tích chỉ tiêu hóa học và vi sinh. Ngoài ra, đoàn còn hướng dẫn các đơn vị trường học, trạm y tế thực hiện các biện pháp xử lý tại chỗ để đảm bảo chất lượng nguồn nước an toàn theo quy định; thường xuyên vệ sinh bể chứa nước, bể lắng, bể lọc để chất lượng nguồn nước được đảm bảo.

Được biết, Gia Lai là 1 trong 21 tỉnh, thành được thụ hưởng chương trình từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới, với mục tiêu thay đổi hành vi vệ sinh của người dân nông thôn nhằm cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Mục tiêu cụ thể đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 30 xã được công nhận “Vệ sinh toàn xã” với các tiêu chí: 70% hộ gia đình có nhà tiêu cải thiện; 80% hộ gia đình có điểm rửa tay, có xà phòng hoặc sản phẩm thay thế; tất cả trường học, trạm y tế có công trình cấp nước, công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn và có điểm rửa tay hoạt động.