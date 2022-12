TP. Pleiku triển khai việc tổ chức tuần lễ Văn hóa-Du lịch năm 2022

(GLO)- Ngày 15-12, UBND TP. Pleiku triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức tuần lễ Văn hóa-Du lịch năm 2022. Ông Nguyễn Hữu Sung-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì hội nghị.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Theo kế hoạch, tuần lễ Văn hóa-Du lịch năm 2022 sẽ diễn ra tại khu vực đường Anh Hùng Núp-Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), thời gian từ ngày 22 đến ngày 26-12, với các nội dung như: Biểu diễn vũ điệu cồng chiêng; phục dựng một số nghi lễ văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố, giao lưu ẩm thực vùng miền và ẩm thực địa phương; hội chợ triển lãm và giới thiệu sản phẩm; tổ chức giải Marathon TP. Pleiku gây quỹ “Áo ấm cho em” cùng các hoạt động văn hóa thể thao; trưng bày ảnh du lịch Pleiku, Gia Lai; hội thảo sở hữu trí tuệ.



Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thành viên, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau khi tổ chức; bố trí lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối, phân luồng giao thông. Đồng thời, yêu cầu phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, nếp sống văn minh đô thị và công tác phòng-chống dịch Covid-19.

BÁ BÍNH