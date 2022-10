Bình Định đón tàu du lịch Pháp 5 sao cập cảng Quy Nhơn

Việc tàu du lịch 5 sao Le Laperouse cập cảng là tín hiệu vui cho ngành du lịch, góp phần quảng bá và giới thiệu hình ảnh vùng đất Bình Định đến với khách du lịch quốc tế.



Ngày 8/10, tàu du lịch 5 sao Le Laperouse (Pháp) hành trình từ cảng Nha Trang đã cập cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để thăm thành phố biển xinh đẹp.

Các du khách trên tàu du lịch 5 sao Le Laperouse cập cảng Quy Nhơn. (Ảnh: TTXVN phát)



Tàu du lịch 5 sao Le Laperouse đưa 106 hành khách đến từ các nước Bỉ, Pháp, Hi Lạp, Nga, Tây Ban Nha, Canada, Thụy Sĩ, Đức, Anh... dừng chân ở thành phố biển Quy Nhơn, đến tham quan các điểm du lịch hấp dẫn như tháp Bánh Ít, tháp Đôi, tháp Cánh tiên và Nhà thờ Mằng Lăng, Ghềnh Đá Đĩa...



Đây là tour du lịch do Công ty Cổ phần Wim Jonmeys và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Tân Hồng thực hiện.



Đây là chuyến tàu du lịch biển đầu tiên cập cảng Quy Nhơn trong năm 2022, do các Công ty du lịch thành phố Quy Nhơn làm dịch vụ đưa đón khách tham quan tại tỉnh Bình Định.



Việc cập cảng lần này của tàu du lịch 5 sao là tín hiệu vui cho ngành du lịch, góp phần quảng bá và giới thiệu hình ảnh vùng đất Bình Định đến với khách du lịch quốc tế.



Theo lịch trình, tàu du lịch 5 sao Le Laperouse rời cảng Quy Nhơn, tiếp tục hành trình đến thành phố Đà Nẵng lúc 13 giờ cùng ngày.



Ngay sau khi tàu cập cảng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã phối hợp với các cơ quan có liên quan đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho tàu, hành khách, thuyền viên trong thời gian tàu đến và rời Cảng Quy Nhơn.



Lực lượng chức năng cũng thực hiện thủ tục chuyển cảng đến, chuyển cảng đi cho tàu Le Laperouse đảm bảo nhanh chóng, chặt chẽ và cấp phép đi bờ cho thuyền viên, giấy phép xuống tàu cho người có liên quan theo quy định; quản lý, theo dõi, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các trường hợp thuyền viên, hành khách và doanh nghiệp du lịch vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, vi phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong cảng và khu vực biên giới biển.

Theo Sỹ Thắng (TTXVN/Vietnam+)