Đà Nẵng: Đông khách, vẫn phải giảm giá phòng khách sạn

Mặc dù ngành du lịch đang có sự phục hồi mạnh mẽ, nhanh chóng nhưng thực tế hiện nay, giá phòng khách sạn tại Đà Nẵng vẫn chỉ bằng 40 đến 70% so với thời điểm trước dịch. Các chủ khách sạn không dám tăng lên, bởi “tăng 100.000 đồng/phòng/đêm cũng đủ khiến khách đắn đo và cạnh tranh rất khó” - anh Nguyên Khôi, chủ một khách sạn 3 sao tại Đà Nẵng chia sẻ.



Doanh thu du lịch phục hồi gần 80%



Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, sau khi có chủ trương mở cửa lại các hoạt động dịch vụ du lịch ngay từ giữa tháng 3.2022, du lịch Đà Nẵng đã có khởi sắc, phục hồi tích cực kể từ cuối quý I/2022.

Giá phòng khách sạn tại Đà Nẵng chưa thể về mức cũ dù khách đông. Ảnh: TT



Các chỉ tiêu du lịch tăng trưởng rõ nét với số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong 6 tháng đầu năm 2022 của ngành du lịch Đà Nẵng ước đạt hơn 1,32 triệu lượt, tăng 33,6% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, khách nội địa ước đạt hơn 1,27 triệu lượt, tăng gần 39,5% so với cùng kỳ 2021 (bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019); khách quốc tế ước đạt 57,8 nghìn lượt.



Doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành ước ước đạt 3.185 nghìn tỉ đồng, đẩy mức tăng doanh thu 6 tháng lên đến 54,3% (bằng 76% so với cùng kỳ năm 2019) nhờ thành phố đã thu hút được phân khúc khách du lịch có khả năng chi trả cao là khách du lịch MICE, Golf, khách gia đình lưu trú tại các khách sạn từ 3-5 sao. công suất buồng phòng bình quân vào dịp cuối tuần tại các khách sạn ven biển đạt 70-75%.



Chỉ tính từ ngày 21.2 - 20.6, (4 tháng), Đà Nẵng đã đón 25 đoàn khách M.I.C.E với gần 13.000 lượt khách, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm 2021.



Khách sạn không dám “về giá cũ”



Mặc dù vậy, thực tế hiện nay giá phòng khách sạn tại Đà Nẵng chỉ bằng 40 đến 70% so với thời điểm trước dịch.



Anh Nguyên Khôi, chủ khách sạn 3 sao quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng chỉ ra thực tế, ngành du lịch Đà Nẵng vẫn đang hoạt động khoảng 70% công suất từ lao động, số khách cho đến doanh thu.



“Trước dịch bệnh, giá phòng của chúng tôi niêm yết là hơn 1,1 triệu/phòng/2 khách/đêm. Tuy nhiên hiện nay, chúng tôi đang bán với giá 900.000 đồng/phòng/đêm. Ngay ở mức giá này, chúng tôi cũng đã phải cạnh tranh với các khách sạn từ 3 sao trở lên khi các khu resort hiện nay cũng đã giảm rất mạnh, mức giá hơn 1 triệu đồng đã có thể thuê được ở khách sạn 4 sao, 5 sao. Vì vậy, dù chỉ tăng 100.000 đồng/phòng/đêm, chúng tôi phải cân nhắc để tránh mất khách trong thời điểm nay” - anh Khôi nói.



Bên cạnh đó, việc du khách quốc tế chưa trở lại mạnh mẽ cũng khiến các chủ khách sạn phải tính toán cân đối nguồn khách, giá phòng sau mùa hè.



“Bình thường các năm, vào mùa đông, chúng tôi sẽ đón khách quốc tế từ Hàn Quốc, Trung Quốc và các thị trường khách Châu Âu… tuy nhiên với tình hình dịch bệnh và lo ngại của các nước như hiện nay thì vẫn chưa thể dự đoán được các thị trường này có quay lại hay không trong năm tới” - anh Khôi cho biết thêm.



Chị Phương Oanh, nhân viên phòng kinh doanh một khu resort 5 sao tại Đà Nẵng cho biết, giá phòng tại resort hiện nay cũng chỉ bằng 40% so với trước dịch.



“Kinh tế người dâu sau dịch bệnh đang có nhiều khó khăn, chi phí cho du lịch sẽ được tiết kiệm tối đa nên nếu giữ giá phòng quá cao, chúng tôi sẽ khó có nhiều khách. Về khách quốc tế, chúng tôi cũng đã xây dựng các gói sản phẩm nhưng thường phải mất từ nửa năm đến 1 năm thì mới biết được thị trường quốc tế có quay lại không vì chúng tôi còn phải làm việc qua các đối tác” - chị Oanh cho hay.



Với mức giá phòng chưa thể đẩy lên cao như hiện nay, các doanh nghiệp khách sạn gần như chỉ đảm bảo được doanh thu để vận hành và tiếp tục chờ đợi các tín hiệu tốt hơn từ thị trường khách du lịch quốc tế trong thời gian đến.

