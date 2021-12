Quảng Ninh giảm 50% phí tham quan các điểm du lịch nổi tiếng

Liên tiếp hai năm 2020, 2021, Quảng Ninh đã ra các nghị quyết kích cầu du lịch trên địa bàn thông qua việc hỗ trợ, miễn, giảm phí tham quan du lịch tại ba điểm du lịch nổi tiếng.

Chùa Hoa Yên thuộc Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (TP. Uông Bí, Quảng Ninh). Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Sáu tháng đầu năm 2022, tỉnh Quảng Ninh sẽ giảm 50% phí tham quan các điểm du lịch nổi tiếng nhất tỉnh này gồm danh thắng Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh và danh lam thắng cảnh Khu Di tích Yên Tử.

Đây là chính sách kích cầu mới nhất của tỉnh Quảng Ninh vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua chiều 9/12.

Trước đó, do ảnh hưởng dịch COVID-19, liên tiếp hai năm 2020, 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ra các nghị quyết kích cầu du lịch trên địa bàn thông qua việc hỗ trợ, miễn, giảm phí tham quan du lịch tại ba điểm du lịch trên với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.

Tỉnh dự báo tình hình dịch COVID-19 năm 2022 tiếp tục có diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến kinh tế-xã hội nói chung, du lịch, dịch vụ nói riêng, theo đó, lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh sẽ khó có thể phục hồi được ngay trong năm 2022 như thời gian trước năm 2000.

Vì vậy, tỉnh tiếp tục có các chính sách để thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế, hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh để thích ứng an toàn nhằm mục tiêu ổn định kinh tế-xã hội, giữ vững trật tự xã hội, trong đó các chính sách phù hợp như miễn, giảm phí tham quan vịnh Hạ Long, Khu Di tích và danh thắng Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh cho khách du lịch.

Các chính sách này sẽ đóng vai trò quan trọng, là “vốn mồi” để tái khởi động hoạt động dịch vụ du lịch, thông qua các khu, điểm du lịch này để thu hút khách đến các điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, từ đó góp phần tăng thu ngân sách của tỉnh.

Dự kiến, trong 6 tháng đầu năm 2022, số khách tham quan, lưu trú trên Vịnh Hạ Long sẽ đạt 1,2-1,5 triệu lượt; khách tham quan Bảo tàng Quảng Ninh khoảng 100 ngàn lượt; khách tham quan Khu Di tích và danh thắng Yên Tử khoảng 200-250 ngàn lượt.

Năm 2019, Quảng Ninh đón được hơn 14 triệu lượt khách, tăng 14% so với năm 2018, tổng thu từ du lịch đạt 29.486 tỷ đồng, tăng 25%.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch COVID-19, từ năm 2020 trở lại đây, lượng khách du lịch đến Quảng Ninh bị giảm mạnh.

Cụ thể, năm 2020, du khách đến tỉnh đạt 8,73 triệu lượt, bằng 63% so với 2019, tổng thu từ du lịch đạt 17.000 tỷ đồng, bằng 58% so với năm 2019. Ước năm 2021, tổng khách du lịch khoảng 4 triệu lượt, bằng 45% cùng kỳ năm 2020, tổng thu du lịch ước đạt 7.000 tỷ đồng, bằng 40% so với cùng kỳ.

Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh doanh du lịch, dịch vụ ở Quảng Ninh, làm giảm thu nhập của người lao động và làm suy yếu năng lực tài chính của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp du lịch, dịch vụ có nguy cơ phá sản cao, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của hàng ngàn lao động.

Theo kết quả khảo sát tháng 5/2021 của Sở Du lịch Quảng Ninh, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lao động ngành du lịch của tỉnh bị cắt giảm, thôi việc khoảng 31% (8.000 người); lao động tạm nghỉ việc không có tiền lương dự kiến sẽ quay trở lại làm việc khi doanh nghiệp có thông báo khoảng 46% (12.000 người); lao động làm việc thường xuyên chiếm khoảng 12% (3.000 người) và lao động nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên khoảng 3.000 người.