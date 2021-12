Hà Nội và Bình Định liên kết phát triển du lịch trong giai đoạn mới

Hà Nội và Bình Định thống nhất triển khai nhiều hoạt động thiết thực tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phát triển sản phẩm mới, tăng được nguồn khách, có nguồn thu nhập.

Toàn cảnh cuộc liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội và Bình Định trong giai đoạn bình thường mới. Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN

Chiều 19/12, Sở Du lịch Hà Nội và Sở Du lịch Bình Định phối hợp tổ chức liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Bình Định trong giai đoạn bình thường mới.

Trong gần 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã gây ra những hệ luỵ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch.

Tuy nhiên, những nỗ lực thích ứng trong thời gian gần đây của du lịch các nước và Việt Nam là những tín hiệu lạc quan, được kỳ vọng sẽ góp phần làm "tan băng," giúp từng bước khôi phục hoạt động của ngành kinh tế du lịch.

Ngành du lịch Hà Nội hiện đang phối hợp cùng các địa phương, trong đó có tỉnh Bình Định phát triển du lịch an toàn trong trạng thái bình thường mới, đảm bảo các yếu tố khách du lịch an toàn; điểm đến, cơ sở dịch vụ du lịch an toàn; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành an toàn và lộ trình du lịch an toàn.

Giám đốc Du lịch Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết ngành du lịch Thủ đô cùng ngành du lịch Bình Định thống nhất triển khai nhiều hoạt động thiết thực tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phát triển sản phẩm mới, tăng được nguồn khách, có nguồn thu nhập để vượt qua khó khăn, tạo đà phục hồi phát triển du lịch trong thời gian tới.

Đây cũng là cơ hội thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, câu lạc bộ, các điểm đến du lịch và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch giữa 2 địa phương.

Còn Giám đốc Sở Du lịch Bình Định Trần Văn Thanh chia sẻ công tác liên kết phát triển du lịch Hà Nội và Bình Định là tiền để để thúc đẩy sự hồi phục của ngành du lịch Bình Định, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh du lịch mở lại các hoạt động dịch vụ trong trạng thái bình thường mới, thích ứng linh hoạt, an toàn và bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Ngành du lịch Bình Định phấn đấu 2 tháng cuối năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu đón 25.000-0.000 lượt khách du lịch; đến cuối năm 2022 du khách đến Bình Định đạt 70%; cuối năm 2023 đạt 100% so với lượng khách du lịch đến tỉnh Bình Định vào năm 2019 (trong điều kiện không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thiên tai).

Qua đó, ngành du lịch Bình Định sẽ chia ra 3 giai đoạn để triển khai thực hiện các phương án đón khách du lịch du lịch trong và ngoài nước.

Bên cạnh các giải pháp về đảm bảo an toàn điểm đến và an toàn cho khách du lịch; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch; ngành du lịch Bình Định tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch xây dựng các sản phẩm, gói giảm giá kích cầu du lịch; đa dạng sản phẩm du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh phục hồi hoạt động du lịch...

Tại cuộc liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội và Bình Định, hai bên cùng cập nhật, công khai danh sách các điểm đến du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn an toàn phục vụ khách du lịch tại 2 địa phương, thông tin rộng rãi tới doanh nghiệp và khách du lịch.

Hai bên cũng đề xuất thống nhất phối hợp tổ chức các đoàn khảo sát du lịch để xây dựng chương trình du lịch kết nối; phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng chia sẻ kỹ năng và kiến thức.

Ngành du lịch Hà Nội và Bình Định cũng thống nhất các hoạt động quảng bá xúc tiến liên kết chung giữa ngành du lịch 2 địa phương trong thời gian tới.

Hai bên cùng cam kết xây dựng các gói sản phẩm kích cầu, các hoạt động hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp du lịch để cùng tổ chức thu hút khách 2 chiều, hướng tới giai đoạn phát triển mới.