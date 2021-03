Chùa Hương chính thức mở cửa đón khách từ 13/3

Theo UBND huyện Mỹ Đức, chùa Hương sẽ đón khách trở lại vào ngày 13/3, tuy nhiên, ông Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo COVID-19 của Hà Nội cho rằng, chùa Hương có thể mở cửa sớm hơn nếu đảm bảo công tác phòng, chống dịch.





Chiều 8/3, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 của Hà Nội, UBND huyện Mỹ Đức cho biết, đến nay, công tác đảm bảo phòng, chống dịch tại khu vực chùa Hương đã được triển khai và giám sát chặt chẽ. Cụ thể, các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm di tích… đều được yêu cầu khai báo y tế và nước sát khuẩn, khẩu trang…





Lần đầu tiên trong lịch sử, khu di tích quốc gia Chùa Hương phải đóng cửa trong mùa lễ hội vì dịch COVID-19.



Tại khu di tích chùa Hương được chuẩn bị 2 phòng cách ly để sẵn sàng lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức cách ly các ca nghi ngờ. Dự kiến ngày 13/3 (tức ngày 1/2 Âm lịch), chùa Hương sẽ chính thức mở cửa trở lại để đón du khách.



Liên quan đến vấn đề mở cửa di tích, UBND huyện Sóc Sơn cũng cho biết, công tác chống dịch tại khu di tích lịch sử Đền Sóc đã được chuẩn bị đầy đủ. Tuy nhiên, do thời điểm ngày hội đầu Xuân đã qua nên số lượng du khách đến đây hiện không nhiều.



Cũng tại cuộc họp, quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện đang thống nhất giải pháp an toàn nhất khi mở cửa trở lại đón du khách tham quan tại các điểm di tích trên địa bàn.



Trước diễn biến mới nhất của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội khẳng định, trong trường hợp Ban quản lý di tích chùa Hương đã sẵn sàng các điều kiện an toàn thì lãnh đạo địa phương có thể chủ động mở cửa sớm hơn để tránh việc du khách tập trung đông vào cuối tuần và đầu tháng, bảo đảm giãn cách.



Theo ông Dũng, thành phố đã giao địa phương chủ động mở cửa các di tích, cơ sở tôn giáo và cũng đề nghị địa phương tạo điều kiện để các di tích vừa mở cửa trở lại vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Theo Trung Nguyên/Báo Tin tức