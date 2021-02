Độc đáo tour du lịch khám phá khoa học đầu tiên ở Việt Nam

Sau gần 2 năm hoạt động thử nghiệm, vừa qua tỉnh Bình Định đã đưa vào khai thác tour du lịch khám phá khoa học ExploraScience Quy Nhơn. Đây cũng là tour du lịch khám phá khoa học đầu tiên ở Việt Nam.

Cách trung tâm TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 5 km về hướng Nam, Trung tâm Khám phá khoa học ExploraScience Quy Nhơn có diện tích 5.000m2, nằm trong khu Đô thị Khoa học và giáo dục Quy Hòa, thuộc phường Ghềnh Ráng.



Nhân viên ExploraScience Quy Nhơn giới thiệu, truyền tải các kiến thức khoa học cho các em thiếu nhi

Hiện ExploraScience Quy Nhơn có 7 phòng theo các chủ đề khác nhau, như: khám phá, tìm hiểu về vũ trụ, hệ mặt trời, trái đất và tài nguyên thiên nhiên, các quy luật của tự nhiên… Trong đó, có 94 mô hình khoa học mà phần lớn là do chính các chuyên gia của ExploraScience Quy Nhơn chế tạo.

Điển hình như Nhà mô hình vũ trụ với các thiết bị sử dụng công nghệ trình chiếu và mô phỏng mới nhất, giúp người xem khám phá những hình ảnh tuyệt đẹp của vũ trụ, giải thích các vấn đề liên quan đến thiên văn học với minh họa trực quan bằng hình ảnh sống động. Khu vực Bảo tàng khoa học là nơi có nhiều gian hàng triển lãm các thí nghiệm khoa học xoay quanh nhiều chủ đề vật lý, hóa học, kỹ thuật, khoa học sự sống, khoa học môi trường…



Nhân viên ExploraScience Quy Nhơn giới thiệu cấu tạo hạt nhân, các vụ va chạm các hành tình trong giải thiên hà cho các bạn trẻ

Tại Khu khám phá Thiên văn học, du khách có thể quan sát các thí nghiệm trái đất quay quanh mặt trời; mô hình các hành tinh trong hệ mặt trời; hình ảnh và mô hình các hành tinh trong vũ trụ của NASA; tìm hiểu về dương lịch, âm lịch; các tính khoảng cách giữa các hành tinh…

Chị Hoàng Thị Hằng, nhân viên ExploraScience Quy Nhơn, cho biết một trong những khu vực thu hút sự chú ý của khách tham quan nhất là quả cầu đường kính 1,5m, có giá trị gần 3 tỉ đồng, được nhập khẩu từ Đức. Quả cầu này thể hiện rõ hình ảnh bề mặt trái đất đang quay, qua đó mô phỏng rất nhiều chủ đề, hiện tượng xảy ra trên trái đất, như: biến đổi khí hậu, hải dương học, kiến tạo mảng, núi lửa, động đất, chủ đề ngày đêm, các mùa trong năm… Du khách tham quan có thể tương tác trực tiếp với quả cầu thông qua màn hình cảm ứng.



Sinh viên tham quan tại ExploraScience.

Bên cạnh các nội dung về trái đất, quả cầu còn mô phỏng bề mặt của các hành tinh và vệ tinh trong hệ mặt trời, như: sao Thuỷ, sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc… Thông qua đó, nội dung bài học về các hành tinh cũng được thể hiện một các sinh động.

Ngoài ra, tại ExploraScience Quy Nhơn còn có một không gian rộng, thân thiện với sảnh cà phê, góc đọc sách, thư viện khoa học cộng đồng và bán hàng lưu niệm dành cho khách tham quan.

Ông Lê Công Nhường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định, cho biết ExploraScience Quy Nhơn là đơn vị sự nghiệp của sở này, bắt đầu hoạt động thử nghiệm từ năm 2019. Thời gian qua, ExploraScience Quy Nhơn đã xây dựng chương trình trải nghiệm khoa học phục vụ miễn phí các đoàn khách với 3 nội dung: trải nghiệm các phòng trưng bày; tham gia show khoa học và trò chơi trong nhà và ngoài trời. Hiện Sở đang làm đề án trình UBND tỉnh về việc thu phí tham quan ExploraScience Quy Nhơn để trang trải đầu tư, tạo tiền đề cho đơn vị này tiến tới tự chủ.



Lãnh đạo tỉnh Bình Định kiểm tra ExploraScience Quy Nhơn

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, ExploraScience Quy Nhơn không chỉ là nơi phát triển, nâng tầm cho trẻ em về niềm say mê khoa học vũ trụ mà còn là một địa điểm du lịch hấp dẫn khi du khách đến Bình Định. Với mục đích của tour du lịch này là đưa khoa học đến gần gũi với người dân, đặc biệt là giới trẻ, tạo cho họ niềm say mê gắn bó với khoa học. Ngoài ra, đây cũng là trung tâm khoa học đại chúng đầu tiên của Việt Nam mà mọi người có thể tự do vui chơi khám phá.

Đức Anh (NLĐO)